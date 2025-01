Automobilist zwaargewond na botsing tegen boom

Zondagmiddag 26 januari 2025 is een automobilist zwaargewond geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Industrieweg in Middelharnis. Het slachtoffer kwam door onbekende oorzaak met zijn voertuig tegen een boom terecht en raakte zwaargewond. Politie, ambulance en een rapid responder van de ambulancedienst kwamen ter plaatse. Vanwege de ernst van de verwondingen werd bij aankomst van de ambulance ook een traumahelikopter opgeroepen.

De traumahelikopter is geland op de carpoolplaats bij Ooltgensplaat. Daar is de trauma-arts in de ambulance gestapt voor verdere medische behandeling van het slachtoffer, om vervolgens naar het ziekenhuis te gaan. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval. De beschadigde auto werd later door een bergingsbedrijf weggesleept.



Door Internetredactie Omroep Archipel