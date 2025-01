Vacature: commercieel medewerker

Ben jij een commercieel talent met een passie voor media? Wil jij werken in een dynamische omgeving waarin je direct bijdraagt aan het succes van de streekomroep? Omroep Archipel is op zoek naar een enthousiaste commercieel medewerker die ons team komt versterken!

Over Omroep Archipel

Omroep Archipel is een veelzijdige streekomroep met een breed aanbod van radio-, televisie- en internetprogramma’s. Om onze groei en impact verder te vergroten, zoeken we een gedreven verkoper die ons helpt om nieuwe adverteerders aan te trekken en bestaande relaties te versterken.

Jouw rol

Als commercieel medewerker ben jij het gezicht van Omroep Archipel naar lokale en regionale adverteerders. Je richt je op de verkoop van reclamezendtijd op radio, televisie en online platforms.

Wat ga je doen?

Actief benaderen van potentiële adverteerders.

Adviseren van klanten over reclamecampagnes op onze verschillende kanalen (radio, televisie, en internet).

Onderhouden en uitbreiden van bestaande klantrelaties.

Samenwerken met interne teams om op maat gemaakte campagnes te ontwikkelen.

Wat bieden wij?

Een aantrekkelijk basissalaris aangevuld met een interessante commissieregeling.

Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Flexibele werktijden en de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een resultaatgerichte en energieke verkoper die kansen ziet en deze weet om te zetten in succes. Daarnaast beschik je over:

Een commerciële instelling en uitstekende communicatieve vaardigheden.

Affiniteit met media, reclame en marketing.

Ervaring in een vergelijkbare functie is een pre

Het vermogen om resultaatgericht te werken.

Een netwerk in de regio (of de motivatie om dit snel op te bouwen).

Een rijbewijs B

Enthousiast geworden?

Herken jij jezelf in deze functie en zie je het zitten om ons team te versterken? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar info@omroeparchipel.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel