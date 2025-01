Koninklijk lintje voor kunstenaar Harald Jassoy

Een grote verrassing voor kunstenaar Harald Jassoy. In plaats van een vergadering van de Kunststichting Goedereede, bevond hij zich vrijdag 24 januari 2025 ineens in een huldigingsceremonie. Locoburgemeester Henk van Putten reikte hem een lintje uit.

Harald Jassoy organiseert regelmatig tentoonstellingen en evenementen om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor een breed publiek en biedt kunstenaars een platform om hun werk te tonen.



“U wordt omschreven als een zeer gedreven en tot de kunst amuseerde kunstenaar", sprak de locoburgemeester. “Naast uw kunstenaarschap als schilder en beeldhouder bent u vooral enorm actief om mensen en vooral jeugd te laten kennis maken met het creëren en genieten van de diverse kunstvormen. Daartoe organiseert u onder andere workshops, masterclasses, schilderonderwijs, inleidingen, exposities.”

Kunstdagen

Harald Jassoy heeft 25 jaar geleden Kunststichting Goedereede opgericht, waarvan nog steeds voorzitter is. Zo stond hij aan de wieg van de Kunstdagen. De koninklijke erkenning voor zijn werk kwam als een verrassing.

“Ik ben totaal verrast, maar ik ben al gelijktijdig vereerd", zegt hij. “En ik vind het een grote eer dat ik hier op dit eiland samen met anderen wat heb kunnen doen. En dat het al gelukt is. En dat het dus indruk gemaakt heeft, op heel veel mensen. En dat ik daarmee dus een deel ben van cultuur op dit eiland. Dat is voor mij het belangrijkste.”



Ook een verrassing voor Harald Jassoy is de overzichtstentoonstelling van zijn eigen kunstwerken, die Hanneke Reys heeft ingericht in haar galerie Salon, Ruimte voor Cultuur, in Sommelsdijk. De expositie is tot en met 15 februari te zien.



