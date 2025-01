Vernieuwing centrum Oude-Tonge van start

Op maandag 27 januari 2025 begint aannemer Gebr. Oomen met de aanpak van het Kaaiplein in Oude-Tonge. Dit is de eerste stap in het verbeteren en verfraaien van het centrum van het dorp. Na het Kaaiplein is de Molendijk aan de beurt om te worden opgeknapt. Naar verwachting kunnen deze werkzaamheden eind april of begin mei 2025 starten.

In 2021 kwamen inwoners van Oude-Tonge met een idee bij de gemeente: het Kaaiplein mooier maken. Samen met de dorpsraad en een groep betrokken inwoners maakte de gemeente een plan voor het centrum, de Gebiedsvisie Oude-Tonge. De visie richt zich niet alleen op het Kaaiplein, maar ook op onder andere de Molendijk, de Voorstraat, de Nieuwe Handelskade en de Kerkring. Inwoners konden de afgelopen tijd meedenken via een enquête en tijdens bijeenkomsten. Het resultaat is een visie voor een groener, toegankelijker en aantrekkelijker centrum van Oude-Tonge. In 2023 stelde de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee de gebiedsvisie vast.

27 januari starten de voorbereidende werkzaamheden aan het Kaaiplein

Na die voorbereidingen kan de vernieuwing van het centrum beginnen. Als eerste worden het Kaaiplein en de Molendijk aangepakt. In de afgelopen maanden deed de gemeente een aanbesteding om de juiste aannemer voor het project te kiezen. De keuze viel op Gebr. Oomen uit Sprundel, een aannemer met veel ervaring met vergelijkbare projecten. Wethouder Daan Markwat: “We zijn erg blij dat we kunnen starten met dit project. Het is een mooie stap vooruit in de leefbaarheid en uitstraling van Oude-Tonge. Dankzij de inbreng van inwoners en ondernemers hebben we een plan dat past bij de wensen van het dorp.”

Het Kaaiplein wordt verrijkt

Bijvoorbeeld met nieuwe zitplekken, verhoogde terrassen en bredere stoepen. En er komen bomen en planten op het plein. Ook is de auto na de werkzaamheden te gast. Zo kunnen auto’s dankzij een parkeerverbod de bocht beter maken en kunnen fietsers veiliger passeren. Als het weer het toelaat, start de aannemer op maandag 3 februari met het opbreken van de bestrating. De wegen Kaai en Handelsterrein blijven tijdens het werk open en geldt er langs en op het plein een parkeerverbod.

De weekmarkt wordt tijdelijk verplaatst

Vanaf vrijdag 31 januari staat de weekmarkt van Oude-Tonge tijdelijk op het grote parkeerterrein aan het Handelsterrein. Dit is nodig vanwege werkzaamheden op het Kaaiplein. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind april. Daarna keert de markt terug naar het Kaaiplein. De planning is zo gekozen om overlast tijdens het terrasseizoen zoveel als mogelijk te voorkomen.

De Molendijk en ‘quick wins’

Waarschijnlijk begint het werk aan de Molendijk eind april of begin mei. De verkeersveiligheid wordt verbeterd, bijvoorbeeld doordat de doorgang van de Molendijk naar de Oostdijk wordt afgesloten voor autoverkeer. Het stuk Molendijk vanaf de Nieuwstraat richting Oostdijk wordt doodlopend en daardoor dus autoluw. Het deel tussen de Voorstraat en de Nieuwstraat wordt ook autoluw. Daarnaast krijgt de Molendijk nieuwe klinkers én meer groen. Ook wordt de bestaande keermuur gesloopt en wordt er een nieuw dijktalud aangelegd. Daarna volgen relatief eenvoudige aanpassingen (zogenaamde quick wins) in het gebied die meteen zorgen voor een mooi resultaat. Zo komen er onder meer nieuwe trappen bij de Molendijk en op de Oostdijk in de buurt van het winkelcentrum Dabbehof. Op het Stoofplein worden de parkeervakken anders ingedeeld waardoor er extra parkeerplaatsen ontstaan. Waarschijnlijk wordt het project eind 2025 afgerond.

U kunt de werkzaamheden volgen via de app van de aannemer

Inwoners kunnen de voortgang van de werkzaamheden eenvoudig volgen via een app van aannemer Gebr. Oomen. Deze app is vanaf maandag 20 januari te downloaden. Meer informatie over die app kunt u vinden op de website praatmee.goeree-overflakkee.nl. Hier is ook meer achtergrondinformatie te vinden over het project.

Dit project is een eerste stap in de uitvoering van de Gebiedsvisie Oude-Tonge. De werkzaamheden aan de Voorstraat, de Kerkring, de Nieuwe Handelskade en de havenkom worden later gepland. De startdatum hiervan is nog niet bekend. De havenkom wordt opgenomen in het masterplan voor de havens, dat nu wordt gemaakt.



Door Internetredactie Omroep Archipel