Scholieren op pad met buurtpreventie

Witte voetjes-actie is jaren geleden door de politie gelanceerd. Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van het risico op inbraak. Leden van de buurtpreventie en scholieren van twee scholen gingen in Dirksland samen met de politie onaangekondigd langs woningen om te kijken of er makkelijk zou kunnen worden ingebroken. Vooraf vond een briefing plaats.

Een buurtpreventieteam is een groep buurtbewoners die zich inzet voor een veilige buurt. Ze geven tips, signaleren verdachte situaties en delen informatie en wensen met de gemeente en politie.

Er wordt veel actie ondernomen om buurten veiliger te maken. Is er in tien jaar een verandering merkbaar? “Deze actie is nog steeds noodzakelijk,” legt Janita de Ronde van de politie uit. “Dat kan ik echt merken aan alle controles die we doen. We zien steeds minder open deuren, open ramen, ladders in tuinen en donkere huizen. Mensen worden weer eventjes gewezen op hoe het beter kan, en daar wordt over gepraat. Zo kun je in een korte tijd met een actie zoals vanavond heel veel mensen bereiken.”

“De buurtpreventie loopt per week heel veel routes in Dirksland,” vertelt coördinator buurtpreventie Jaap Westhoeve. “We hebben Dirksland verdeeld in vier routes. Elke avond worden er twee à drie routes gelopen door twee personen. Ongeacht of dat wel of niet nodig is, we lopen elke avond op verschillende tijden. Zo weet je wat er op dat moment gebeurt en kun je contact leggen. En dat je gezien wordt in de gemeente.”



Door Internetredactie Omroep Archipel