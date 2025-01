Streefbedrag voor redden dorpssupermarkt ruim overschreden

Stijgende energiekosten, hogere personeelslasten en dalende inkomsten. Het zit de dorpssupermarkt in Herkingen niet mee. Een eerdere oproep, huis-aan-huis verspreid met de vraag om vaker lokaal boodschappen te doen, bracht onvoldoende verandering. Maar een crowdfundingactie bleek een doorslaand succes: binnen 24 uur werd het streefbedrag van € 7.500 ruim overschreden.

Dankzij de donaties kan de Dagwinkel weer beter bevoorraad worden en overleeft de winkel de zware winterperiode. De supermarkt is meer dan een plek om boodschappen te doen; het is een sociaal en praktisch middelpunt in het dorp. Naast boodschappen biedt de winkel essentiële diensten zoals een PostNL-punt, een pinautomaat en een medicijnautomaat van BENU. Het verlies van deze voorzieningen zou een flinke klap betekenen voor de leefbaarheid in Herkingen.

Blijven steunen blijft belangrijk

Ondanks het succes van de crowdfunding benadrukt initiatiefnemer Maja van der Sluijs dat het niet alleen om een eenmalige financiële injectie gaat: “We hopen dat iedereen wat vaker naar de Dagwinkel gaat om de omzet te verhogen. Met deze crowdfunding geven we daarnaast een extra zetje in de rug aan Connie (red. eigenaresse) en haar medewerkers.”

De gemeenschap heeft met de actie laten zien hoe krachtig samenwerking kan zijn. De donateurs hebben niet alleen gezorgd voor financiële ademruimte voor de winkel, maar ook voor een duidelijk signaal dat de Dagwinkel onmisbaar is voor Herkingen.

Een overwinning voor saamhorigheid

De actie onderstreept hoe belangrijk lokale betrokkenheid is voor kleine dorpen. Herkingen heeft niet alleen tijdelijk een belangrijke voorziening veiliggesteld, maar ook een sterk voorbeeld gegeven van wat solidariteit en gezamenlijke inspanning kunnen bereiken.



Door Internetredactie Omroep Archipel