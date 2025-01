Stichting Kairos, een steunpilaar voor kwetsbare jongeren

Stichting Kairos, gevestigd in Dirksland, Zuid-Holland, biedt intensieve begeleiding aan kwetsbare (jong)volwassenen tussen de 18 en 35 jaar. Het doel van de organisatie is om deze jongeren een stabiele woon- en leefsituatie te bieden en hen te ondersteunen bij het opbouwen van een zelfstandig leven. In het radiopraatprogramma "Op de Hoagte", gaven oprichters Bjorn Noordzij en Kees Jan de Kruif op woensdag 15 januari 2025 meer inzicht in de motivatie achter de stichting en hun aanpak.

Van worsteling naar missie

Stichting Kairos is ontstaan uit de persoonlijke ervaringen van oprichter Bjorn Noordzij. Hij herinnert zich een periode waarin hij vastliep: "Ik had een flinke burn-out, geen woning en gebruikte middelen om door te komen." Het keerpunt kwam toen hij bij "Goed voor Goed" in Middelharnis terechtkwam, waar men hem niet alleen onderdak bood, maar ook zijn talenten herkende. Deze ervaring was voor Bjorn een kans voor een nieuw begin, en het leidde tot de overtuiging dat iedereen recht heeft op een tweede, derde of zelfs vierde kans.

De kracht van lokale steun

Kees Jan de Kruif, een ambulante begeleider, keerde na zeven jaar in het buitenland terug naar Nederland en was geschokt door het aantal jongeren op Goeree-Overflakkee die in onzekerheid leefden. Ze hadden geen stabiele plek om te wonen. Dit zette hem aan het denken en hij besloot samen met Bjorn een plan te maken om deze jongeren te helpen. Hoewel ze aanvankelijk geen idee hadden van het proces, waren ze vastberaden om actie te ondernemen. Het enthousiasme was groot, ondanks de complexiteit van de uitdaging.

Het belang van een stabiele basis

De passie voor verandering leidde tot de oprichting van Stichting Kairos, vernoemd naar het 'moment dat ertoe doet'. Door samen te werken met lokale ondernemers en de gemeente werd de stichting mogelijk. Bjorn herinnert zich dat de start gefinancierd werd door giften van eilandondernemers die het belang zagen van hun werk. De ISO-certificering was een belangrijke mijlpaal voor Kairos, die het bewijs leverde dat ze hun werk serieus en professioneel deden. Het opende nieuwe deuren en bracht subsidies binnen, wat hun verdere groei mogelijk maakte.

Hulpverlening op maat

Een belangrijk aspect van Stichting Kairos is het bieden van zorg die aansluit bij de specifieke behoeften van jongeren. Kees Jan, als ambulant begeleider, deelt zijn ervaring met jongeren die geen vaste woning hebben. Hij benadrukt dat het lastig is om iemand te begeleiden zonder basis. Bjorn en Kees Jan ontmoetten jongeren die vastliepen door persoonlijke omstandigheden, zoals scheidingen of het verlies van ouders. Zonder een stabiele plek om te wonen, komt alles snel in de knoop. Ze herinneren zich een jongere die vaak op vrienden’s banken sliep, zonder vast adres. Zonder een briefadres, krijg je geen post of toegang tot zorg, wat leidt tot een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is.

De toekomst van Stichting Kairos

Met de steun van de gemeenschap en lokale overheden heeft Stichting Kairos een solide basis opgebouwd. "We hebben een pad voor deze jongeren gecreëerd, maar we moeten blijven vechten voor hun toekomst," zegt Bjorn. De stichting biedt niet alleen opvang, maar ook begeleiding voor jongeren die doorstromen naar hun eigen woning. "We willen dat ze echt op eigen benen kunnen staan," voegt Kees Jan toe. Hun werk is nog niet af. Ze blijven vechten voor jongeren die vaak over het hoofd worden gezien, gedreven door hun eigen persoonlijke ervaringen. Bjorn zegt: "Ik wil niet dat iemand hetzelfde meemaakt als ik. Ik wil dat ze de kansen krijgen die ik ook heb gehad."

Door Internetredactie Omroep Archipel