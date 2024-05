Informatieavond over geplande McDonald's bij Oude-Tonge

Op woensdag 15 mei 2024 houdt McDonald’s Nederland een informatieve avond in Grutterswei over hun voorgenomen nieuwe vestiging naast het Greenpoint tankstation aan de Tonisseweg in Oude-Tonge.

Omwonenden zijn door McDonald’s Nederland uitgenodigd om meer te weten te komen over de plannen. Naast een McDonald's medewerker zal er ook een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. De avond start om 19:00 uur met een presentatie, gevolgd door een sessie waarin ruimte is voor het stellen van vragen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via realestate@nl.mcd.com.



Door Internetredactie Omroep Archipel