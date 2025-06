Hele dagen thuis zitten? Marja Van Hooff moet er niet aan denken. Ze vindt het werk bij Ebbe en Vloed nog veel te leuk, ook al werkt ze er al 45 jaar. De start van de woonzorginstelling in 1975 heeft ze net niet meegemaakt, maar ze werkt er wel het langst van iedereen. En daarvoor is ze donderdag 19 juni 2025 in het zonnetje gezet door burgemeester Ada Grootenboer.

Door Jelle Gunneweg

De burgemeester prees haar langdurige inzet voor Ebbe en Vloed en gaf haar een medaille als blijk van waardering, bij de start van het 50-jarig jubileum van Ebbe en Vloed. Drie dagen lang wordt er in Oude-Tonge feest gevierd door de bewoners, vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen. En reken maar dat Marja meedoet.

“Ik kijk vooral uit naar de reünie op zaterdagmiddag. Er komen heel wat collega’s uit het begin van mijn carrière. Het lijkt me leuk om samen terug te blikken.” Zelf begon ze haar carrière als verzorgende. Ze leerde door en is nu al jaren eerstverantwoordelijk verzorgende. “Ik ben het aanspreekpunt voor het team zeg maar.”

Werk is veranderd

In de loop der jaren zag ze het werk veranderen. De rapportages gebeurden vroeger nog met pen en papier, nu zit ze vaak voor de computer. “We moesten vroeger ook de broodtrommels van de bewoners vullen en het eten uitserveren in van die drievaks-schaaltjes. Dat kun je je nu niet meer voorstellen. De cliënten gaan tegenwoordig zelf naar het restaurant of kiezen iets lekkers uit de etenskar. Dat wordt dan gelijk op hun bord geschept.”

Vroeger waren er ook nog geen tilliften of elektrische rolstoelen. Dat maakte het werk fysiek zwaar. “Maar de mensen waren toen wel jonger en mankeerden vaak nog niet veel. Ze kwamen soms ook voor de gezelligheid in Ebbe en Vloed wonen. Dat is tegenwoordig wel anders. Daarmee is de zorg voor de mensen zwaarder geworden.”

Nieuwbouw

De komst van de nieuwbouw van Ebbe en Vloed in 2013 was ook nog een memorabel moment in haar lange loopbaan. De bewoners waren lange gangen gewend, en hadden hun deuren altijd open. “Tegenwoordig hebben ze hun eigen appartement, met meer ruimte maar ook met minder contact. Ik weet nog dat het voor de bewoners in het begin wennen was. ‘Breng me maar terug hoor’ zeiden ze toen,” zegt ze lachend.

Met haar 65 jaar had ze allang met vervroegd-pensioen gekund, maar ze is vastbesloten tot haar 67ste door te werken. “Ik geniet nog zo van de contacten met de bewoners. Je wilt toch het goede doen voor de mensen. Maar het is niet alleen leuk hoor. Er gebeuren ook verdrietige dingen. Het is hier werken met een lach en een traan.”

