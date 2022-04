Spannende finale FIRST LEGO League Challenge in Beroepscampus

Op vrijdag 8 april 2022 vond voor de allereerste keer de eilandelijke finale plaats van de FIRST® LEGO® League Challenge. Deze spannende wedstrijd werd gehouden in de Beroepscampus in Middelharnis, waar onderwijs, technologie, talentontwikkeling én innovatie samenkomen.

De FIRST® LEGO® League Challenge is een internationale technologiewedstrijd die leerlingen uitdaagt te denken als wetenschappers en technici. Deze challenge bestond al voor het voortgezet onderwijs op Goeree Overflakkee. Deze keer deden ook 13 basisscholen mee aan deze geweldige uitdaging.

Iedere deelnemende school had het beste team van de school afgevaardigd. Bij de basisscholen hebben de groepen 7 en/of 8 meegedaan.

De finale

Tijdens de FIRST® LEGO® League Challenge werkten leerlingen in verschillende teams aan een innovatieproject. Daarnaast leerden de leerlingen hun eigen robot te bouwen en te programmeren om hier vervolgens verschillende missies mee uit te voeren op een opdrachtenparcours in een robotwedstrijd. Uiteindelijk presenteerden de teams alle resultaten tijdens een schoolfinale. De winnende teams gingen door naar deze eilandelijke finale van vrijdag.

Na een spannende dag was het aan de jury om de resultaten van alle teams te beoordelen, waarna wethouder Bruggeman de winnaars bekend maakte en de prijzen uitreikte.

De eerste prijs ging naar CBS Zomerland (foto), de tweede prijs was voor CBS Oranje Nassau en de derde prijs werd meegenomen door het team van CBS De Hoeksteen.

OBS De Pannebakker sleepte de innovatieprijs binnen, de robotontwerpprijs ging naar CBS Groen van Prinsterer en CBS De Bron mocht de prijs voor Core Values (het toepassen van de kernwaarden voor goed teamwork) in ontvangst nemen.

FIRST Core Values: teamwork

Tijdens de challenge staan de kernwaarden, de zogenoemde FIRST Core Values, centraal in alles wat de leerlingen doen. Door het toepassen van deze kernwaarden leren de leerlingen dat vriendschappelijke competitie en wederzijds voordeel niet op zichzelf staande doelstellingen zijn en dat het helpen van een ander de basis is van teamwork.

Onderzoekend & Ontwerpend Leren (OOL GO) op Goeree-Overflakkee

In het schooljaar 2021-2022 is er een pilot FLL Challenge gestart op 13 basisscholen op Goeree Overflakkee. Deze pilot is een co-creatie van CSG Prins Maurits, RGO Middelharnis en het project Onderzoekend & Ontwerpend Leren (OOL GO) op Goeree-Overflakkee. De basisscholen zijn een mooie afspiegeling van de verschillende scholen op Goeree-Overflakkee.

De deelnemende scholen doen mee met groep 8 of met combigroep 7/8. Hierdoor krijgen alle leerlingen een kans om zijn/haar talenten te laten zien.