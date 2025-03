Waterlekkage bij zwembad Dirksland

Maandagochtend 31 maart 2025 is er een waterlekkage ontstaan in sportcomplex De Gooye in Dirksland. De lekkage werd veroorzaakt door een gesprongen filter in de machinekamer, waardoor het waterpeil in het zwembad begon te zakken.

Op het moment van de lekkage was er niemand aan het zwemmen. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft het water weggepompt.

Het zwembad blijft maandag 31 maart gesloten vanwege de technische storing. Dinsdag 1 april is het zwembad weer geopend.

Door Internetredactie Omroep Archipel