6.400 slachtoffers per dag: tijd voor actie tegen digitale criminaliteit

Dagelijks worden mensen slachtoffer van digitale criminaliteit. In 2023 overkwam het 2,3 miljoen Nederlanders, dat zijn 6.400 slachtoffers per dag. Dat is nog maar het topje van de ijsberg, want slechts 2 op de 10 slachtoffers doet aangifte. Alle reden voor Regio Rotterdam om op 21 mei 2025 in actie te komen. Want of het nu gaat om een phishingmail, WhatsApp-fraude of ransomware: de gevolgen voor slachtoffers zijn groot.

Tijd voor actie

De partners Politie Regio Rotterdam, Platform Veilig Ondernemen (PVO) regio Rotterdam en VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) willen echt zorgen voor verandering in Regio Rotterdam. Ze roepen iedereen (bedrijven, (semi-)overheid, scholen, verenigingen en inwoners) in Regio Rotterdam op om op 21 mei 2025 in actie te komen tegen digitale criminaliteit. Organiseer zelf een actie of doe mee met een actie tijdens de actiedag.

Doel

Het doel van de initiatiefnemers is om aandacht voor het onderwerp te creëren met preventieacties op minimaal 100 locaties in Regio Rotterdam. Deze acties zijn gericht op de doelgroepen mkb, jongeren en minder-digitaal-vaardigen, zoals ouderen en laaggeletterden. Met de actiedag willen ze de doelgroepen bewust maken van de gevaren van digitale criminaliteit. Ook willen ze hen handvatten geven om zichzelf te beschermen, om zo meer slachtoffers te voorkomen.

Meedoen

Meedoen kan door zelf een actie te organiseren, bij een actie aan te haken of mee te helpen om de boodschap te verspreiden. Organisaties of individuen die een actie willen organiseren, kunnen hiervoor terecht op www.echtnietvandaag.nl/regiorotterdam. Op deze website zijn ook diverse campagnemiddelen terug te vinden en een overzicht met alle geplande acties op 21 mei.

Wat kun jij doen?

Voer een actie uit binnen je eigen mogelijkheden: dit kan groot of klein zijn: een gastles, een webinar, speel een cyberbingo, flyeractie, gebruik de stellingkaarten, werk samen met bijv. Stichting Ouderenwelzijn, aandacht voor slachtoffers, een ludieke actie enzovoort.

Deel de oproep om mee te doen en je deelname via (sociale) (lokale) media. Schakel bijvoorbeeld de burgemeester of andere prominenten in om aandacht te geven aan dit onderwerp. Kijk in de toolkit voor voorbeelden en oproepbrieven (oproepbrief media, scholen, buurtpreventieteams, gemeenten).

Meld geplande acties aan op de website

Meld de acties aan op de website 'Echt niet vandaag', fijn als je dit op tijd doet, dus liefst maximaal de tweede week van mei, ook om anderen te inspireren en motiveren. Voor meer informatie over de actiedag Echt Niet Vandaag editie Regio Rotterdam kunt u terecht bij: www.echtnietvandaag.nl/regiorotterdam.



Cyberborrel Goeree-Overflakkee

Wat betekent cybercrime voor jou als ondernemer op Goeree-Overflakkee? Cybercrime lijkt misschien een ver-van-je-bedshow, maar kan snel veranderen in je grootste nachtmerrie. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Tijdens de cyberborrel voor het Mkb leer je, samen met je medeondernemers, wat je kunt doen om jouw onderneming tegen cybercrime te beschermen. De borrel wordt gehouden op 21 mei 2025 om 18:30 uur in de Beroepscampus, Langeweg 111 in Sommelsdijk.

Door Internetredactie Omroep Archipel