Kinderafdeling blij met nieuwe rolstoel dankzij TV Stellendam

Maar liefst € 10.000,- werd er in 2024 in een 24-uurs toernooi bij elkaar getennist vanwege het 45-jarige bestaan van Tennisvereniging Stellendam. De volledige opbrengst was voor de Stichting Vrienden van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, een stichting die zich inzet voor projecten die de zorg, diagnostiek en behandeling van patiënten in het ziekenhuis verbeteren. Het geld van TV Stellendam wordt ingezet voor onder andere een speciale rolstoel voor de Kinderafdeling van het ziekenhuis.

Kinderrolstoel

Pedagogisch medewerker Esther Kievit: "Wij hebben vaak tieners of jongere kinderen die wat langer bij ons op de afdeling verblijven en dan ook even met de rolstoel naar buiten mogen. Voorheen werden deze jonge patiënten in de algemene patiëntenrolstoelen vervoerd. Deze rolstoelen zijn natuurlijk niet specifiek gemaakt voor jonge patiënten en daardoor minder comfortabel. Daarnaast zijn ze ook niet geschikt voor langere wandelingen, omdat de duwstang de hele tijd naar beneden gehouden moet worden tijdens het lopen. Onze Kinderraad kwam met het idee om een speciale kinderrolstoel aan te schaffen, een fantastisch idee natuurlijk. We gebruiken de nieuwe rolstoel nu heel vaak om fijne wandelingen met onze patiënten te maken."

Comfortabele stoelen

Een ander deel van het bedrag van de gift wordt ingezet om de behandelstoelen van de afdeling Oncologie te vernieuwen. De stoelen worden intensief gebruikt, waardoor de kussens aan vervanging toe zijn. Patiënten die chemotherapie krijgen, brengen gemiddeld per behandeling 4-5 uur door in zo’n stoel. Uiteraard is comfort dan erg belangrijk.

Daarnaast ontvangt het ziekenhuis via de gift een comfortstoel voor de afdeling Orthopedie. Zo’n stoel draagt bij aan een snellere revalidatie na een heup- of knieprothese, omdat de patiënt dan minder tijd doorbrengt in bed. Dit bevordert het herstel van de patiënt.

Stichting Vrienden van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

De Stichting Vrienden van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis zet zich in voor projecten die de zorg, diagnostiek en behandeling van patiënten in het ziekenhuis verbeteren. Het ziekenhuisbudget biedt vaak te weinig mogelijkheden voor deze belangrijke extra’s, daarom zet de stichting zich in om juist die zaken te realiseren. Het komt regelmatig voor dat mensen in hun testament een bedrag van hun vermogen schenken aan de stichting en daarmee aan het ziekenhuis. Soms omdat ze daar zelf goed verzorgd zijn of gewoon omdat ze het ziekenhuis een warm hart toedragen. Sinds kort is de stichting partner geworden van de VriendenLoterij. Door mee te spelen met de VriendenLoterij en te kiezen voor de Stichting Vrienden van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis als goed doel, kunt u de stichting ook steunen. Maandelijks ontvangt de stichting dan 40% van de inleg van het lot. Bent u lid van de VriendenLoterij en wilt u uw goede doel overzetten naar onze stichting? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met de ledenservice van de VriendenLoterij, de registratiecode van de stichting is 22112. De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Wilt u ook vriend worden van het ziekenhuis? Kijk dan voor meer informatie op de website: vrienden.vanweelbethesda.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel