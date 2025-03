Met meer vertrouwen op de fiets dankzij VVN cursus

Veilig Verkeer Nederland heeft in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee een gratis opfriscursus fietsen voor senioren georganiseerd. In verenigingsgebouw De Zwaluw in Sommelsdijk kregen de deelnemers eerst theorieles, ondersteund met foto’s en video’s.

De cursus werd verzorgd door een team van specialisten. Jonne Bergsma van de gemeente Goeree-Overflakkee licht toe waaruit dit team bestaat: "We hebben Wencke Robben, zij is de verkeerscoach. Zij wordt ondersteund door een fietsenmaker en een fysiotherapeut."

De cursus

De cursus bestaat uit twee dagdelen en biedt zowel theoretische als praktische inhoud. In het theoretische gedeelte komen onderwerpen aan bod zoals het omgaan met andere weggebruikers, kwetsbaarheid in het verkeer en vitaliteit. Dit alles wordt op een toegankelijke manier gepresenteerd met behulp van visuele materialen. Daarnaast is er aandacht voor de verkeersregels en is er ruimte voor vragen. Verkeerscoach Wencke Robben benadrukt het belang van deze cursussen: "Mensen voelen zich vaak onzeker in het verkeer, omdat het drukker is geworden." Zij adviseert de deelnemers dan ook om een helm te dragen tijdens het fietsen.

Doortrappen

De theorie wordt aangevuld met praktijkonderdelen in het kader van het programma Doortrappen. Dit omvat onder andere een fietsparcours, uitleg over de dode hoek en praktische informatie van een lokale fysiotherapeut en fietsenmaker. De opfriscursus onderscheidt zich van traditionele fietscursussen: het is geen standaard verkeersles of technische uitleg, maar een interactief platform waar deelnemers persoonlijke ervaringen kunnen delen en praktische tips krijgen over veilig fietsen. Deelnemers worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan gesprekken en hun inzichten te delen. "Alle deelnemers gaan aan het einde van de cursus tevreden naar huis," sluit verkeerscoach Robben af.

Door Internetredactie Omroep Archipel