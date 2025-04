Longartsen geven brugklassers voorlichting over vapen

Longartsen van het Van Weel Bethesda ziekenhuis hebben onlangs voorlichting gegeven aan brugklasleerlingen over de gevaren van vapen. Veel jongeren denken dat vapen minder schadelijk is dan roken, maar het is belangrijk om te weten dat het ook gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Vapen kan schadelijk zijn voor de longen en nicotine kan zorgen voor verslaving. Daarnaast zijn er zorgen over de effecten van de smaakstoffen die in vapes zitten.

De artsen benadrukten dat nicotine vooral op de lange termijn extra schadelijk is voor tieners, omdat het de hersenontwikkeling verstoort. Dat zorgt ervoor dat ze de rest van hun leven extra risico lopen op blijvende schade en mentale problemen – denk aan angststoornissen, concentratieproblemen en depressies. Deze schade aan de hersenen is onherstelbaar.

De leerlingen leerden dat vapes niet alleen veel nicotine bevatten, maar ook andere schadelijke stoffen. Het beste advies is dan ook om niet te beginnen met vapen. De meeste brugklassers hebben ook besloten om dit niet te doen.

