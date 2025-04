Peuters en kleuters van KC de Regenboog bakken voor KIKA

De peuters en kleuters van Kindcentrum de Regenboog uit Ooltgensplaat leren op een leuke en leerzame manier het belang van samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en anderen helpen. Door samen koekjes te bakken en te verkopen, ontwikkelen ze belangrijke vaardigheden zoals rekenen, creativiteit en ondernemerschap. Maar het mooiste is dat ze bijdragen aan KiKa, een organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker.

Met hun zelfgebakken lekkernijen steunen ze een prachtig doel en leren ze de kracht van geven. Een actie die niet alleen lekker is, maar ook het hart verwarmt. Voor meer informatie over de actie en doneren kijk op supporta.cc/oht8/jmzmkuee3h.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel