Twee motorrijders om het leven gekomen bij Hellegatsplein

Woensdagavond 20 juni 2018 is er een ongeval gebeurd bij Helletgatsplein waarbij twee motorrijders om het leven zijn gekomen. Het ongeval gebeurde omstreeks 19:50 uur bij de Meeuwentunnel op de parallelweg waar de Bosweg onder de A29 doorgaat. De twee motorrijders, een 20-jarige man uit Oud-Beijerland en een 32-jarige man uit Ooltgensplaat, botsten daar frontaal op elkaar. Pogingen om beide mannen te reanimeren mochten niet meer baten. Onderzoek

Hoe de aanrijding heeft kunnen ontstaan is (nog) onbekend. De politie zette de Bosweg bij de betreffende tunnel enkele uren af om de ongevalslocatie in kaart te brengen en eventuele sporen veilig te stellen. Tweeten Previous Next

