17e KunstKijk kunstfestival op Goeree-Overflakkee van start

Hemelvaartsweekend 2024 ging het 17e KunstKijk kunstfestival van start. Woensdag 8 mei werd het festival officieel ingehuldigd. Ongeveer 100 kunstenaars uit Nederland, België en Duitsland nemen deel aan het festival en tonen hun diverse werken.

KunstKijk biedt een unieke route die het hele eiland beslaat, waardoor bezoekers van de ene naar de andere kant kunnen reizen en 36 verschillende locaties kunnen verkennen waar kunst te zien is. Het thema dit jaar is aarde. Demonstraties en optredens verrijken de ervaring en bieden bezoekers inzicht in de creatieve processen achter de kunstwerken.



Door Internetredactie Omroep Archipel