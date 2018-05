In Ouddorp is dinsdag 8 mei 2018 omstreeks 10:30 uur brand uitgebroken in een pand aan de Molenweg. In dit pand zijn een supermarkt en een restaurant gevestigd, alle ruimtes zijn direct ontruimd.

De zwarte rookpluimen van de uitslaande brand waren al vanaf Melissant te zien. De brand woedde met name in het dak maar waar deze is ontstaan is (nog) onduidelijk. Om 11:15 gaf de brandweer het sein brandmeester. Niemand is ernstig gewond geraakt. De supermarkt is weer toegankelijk.