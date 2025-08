Einde in zicht voor supermarkt Herkingen

De Dagwinkel in Herkingen zal naar verwachting eind september 2025 haar deuren sluiten. De huidige eigenaar heeft bevestigd op Facebook dat het niet gelukt is de winkel rendabel te houden, ondanks inspanningen en recent gesteunde acties uit de gemeenschap.

In het verleden is er met een huis-aan-huis oproep geprobeerd meer inwoners lokaal boodschappen te laten doen. Ook werd een crowdfundingactie opgezet met een streefbedrag van € 7.500, dat bedrag werd binnen 24 uur ruimschoots overschreden. Dankzij de bijdrage kon de winkel beter bevoorraad worden en de drukke winterperiode overleven. Desondanks bleef structurele financiële stabiliteit uit.

De supermarkt fungeert als sociaal en praktisch hart van Herkingen, met een PostNL-punt, pinautomaat en BENU-medicijnautomaat. Het verlies van deze voorzieningen raakt de leefbaarheid van het dorp aanzienlijk.

Hoewel er achter de schermen nog gezocht wordt naar een mogelijke opvolger, acht de huidige ondernemer de kans klein dat die gevonden wordt. Bij uitblijven van een nieuwe exploitant sluit de winkel definitief per oktober.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel