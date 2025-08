Nieuw gemaal in Den Bommel moet watersysteem verbeteren

Het waterschap gaat het oude gemaal De Bommelse Polders in Den Bommel vervangen door een nieuw gemaal op een andere locatie. Deze verplaatsing maakt deel uit van de bredere plannen om het watersysteem in het oosten van Goeree-Overflakkee te verbeteren. Daarnaast wordt het gemaal Galathee gerenoveerd en komt er een nieuwe doorspoelpomp bij ’t Zand aan de Bommelsdijk/N59. Deze ingrepen moeten knelpunten in het watersysteem verhelpen.

Renovatie is geen optie

Het huidige gemaal De Bommelse Polders, gebouwd in 1928, kan zowel water aan- als afvoeren. In de afgelopen jaren zijn verschillende renovaties uitgevoerd, maar uit recent onderzoek blijkt dat het gemaal nu niet meer voldoet. De renovatiecapaciteit is echter beperkt. De locatie vormt een obstakel voor groot materieel en onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast zal een grote renovatie zorgen voor overlast voor de omwonenden vanwege het bouwverkeer, bouwwerkzaamheden, geuroverlast, geluidsoverlast en de inzet van een noodpompinstallatie. Om die redenen is er nu gekozen voor een nieuw gemaal op een andere locatie.

Voorkeur nieuwe locatie

De voorkeur van het waterschap gaat uit naar een nieuwe locatie voor het gemaal, mogelijk aan de Buitendijk, ten oosten van Den Bommel. Deze locatie biedt voldoende ruimte voor de benodigde capaciteit, terwijl het oude gemaal nog in werking kan blijven. De bestaande persleiding vanuit de haven van Den Bommel kan blijven functioneren, wat de zoetwaterinlaat vergroot en de watervoorziening voor de landbouw verbetert.

Meer zoet water

Door water vanuit het Haringvliet naar twee locaties in de polder te leiden, wordt de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw verbeterd, vooral in de polders ten oosten van Den Bommel. Door de constantere toevoer van zoetwater worden zoutschommelingen verminderd, wat de waterkwaliteit ten goede komt. Het project zorgt ook voor een effectievere verversing van het watersysteem.

Blauwalg en vismigratie

Door de bouw van het nieuwe gemaal en de uitbreiding van de waterinlaat, wordt het mogelijk om het oostelijke deel van Goeree-Overflakkee beter van zoet water te voorzien en dit effectief door te spoelen naar het Volkerak. In de zomer moeten de zoetwaterinnamepunten langs het Volkerak vaak worden afgesloten vanwege blauwalg. Door water vanuit het Haringvliet aan te voeren, kan dit probleem worden opgelost. Ten slotte wordt het gemaal vispasseerbaar gemaakt, zodat vissen vanuit het Haringvliet naar de polders kunnen migreren. Dit zal de waterkwaliteit en visstand verbeteren.

Door Internetredactie Omroep Archipel