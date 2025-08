Dankzij de spin in het web naar passende opvang

Sinds het voorjaar van 2025 is er in Dirksland een verpleegkundig kinderdagverblijf. Een team van pedagogisch medewerkers en zorgprofessionals geeft op Arenda Kindzorg ondersteuning aan jonge kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking, chronische ziekte of niet-aangeboren hersenletsel. De cliëntondersteuners van Stichting MEE Plus denken mee met het gezin en kennen alle betrokken instanties. Als een spin in het web. Zo kwam een van de kinderen bij Arenda Kindzorg op de groep dankzij bemiddeling van MEE Plus.

Door Linda van der Klooster

Een dag op de groep ziet er eigenlijk uit zoals op een regulier op kinderdagverblijf, legt directeur Shariën Suaraz-Snijders van Arenda uit. “Dus we hebben een dagprogramma dat betrekking heeft op de groep, maar we hebben ook individuele doelen voor de kinderen. Die doelen zijn gericht op ontwikkeling, maar ook op het medische aspect. Dan worden er bijvoorbeeld verpleegtechnische handelingen uitgevoerd. Of er zijn vanuit de fysiotherapeut of de logopedie of ergotherapie handelingen of oefeningen die gedaan moeten worden. Dus dan ga je echt individueel met het kind aan de slag.”

Op de groepen wordt gebruik gemaakt van dagkaarten. “Daarmee geven we de dagindeling aan. Zo ziet een kindje bijvoorbeeld: het volgende wat we gaan doen is fruit eten. Of hierna gaan we in de kring. Er zitten ook gebaren bij, voor de kindjes die dat nodig hebben.”

Ontwikkeling

Bij Arenda is een dreumes aangemeld via integrale vroeghulp van stichting MEE Plus. Integrale vroeghulp is er voor kinderen van 0 tot en met 7 jaar, waarbij ouders vragen hebben over de ontwikkeling of de ontwikkeling loopt anders dan bij de normale kinderen. “En dan kijken wij mee van wat speelt er, wat is er aan de hand, wat is hier nodig”, legt cliëntondersteuner en casemanager integrale vroeghulp Sandra Bovée van MEE Plus uit. “Waar we bij kunnen helpen is contact met de Peuterspeelzaal. Stel dat er kinderen op de peuterspeelzaal zitten en de ontwikkeling loopt anders of het spelgedrag is anders. Dan kunnen wij daarin meedenken en met ouders de route volgen naar wat is er eventueel nodig is met fysio, logo en ergo. Daar geven we dan advies in en we zorgen voor afstemming tussen de mensen die met elkaar werken voor het kind.”

Als kinderen niet op een reguliere peuterspeelzaal of kinderdagverblijf kunnen blijven, dan wordt samen gekeken wat een alternatieve passende plek kan zijn. “Dan proberen we ook te zorgen dat het op het eiland kan. En dat ouders daarin ook mogen meebeslissen wat dan een fijne plek is. Wij ondersteunen daarin door te gaan kijken, een rondleiding in te plannen en om het ook na te bespreken.”

Intake

Zo kwam MEE Plus in contact met Arenda Kindzorg. “We hebben eigenlijk uitgebreid telefonisch gesproken”, vertelt Shariën. “Met toestemming van de ouders uiteraard. En toen hebben we eigenlijk besproken of het nodig was dat het kindje ook medische hulp nodig had. En dat was in dit geval ook zo naast de ontwikkelingsachterstand die het had. En toen hebben we een intake gehad en is het kindje uiteindelijk hier ingeschreven.”

Sandra Bovée van MEE Plus hielp het gezin ook om een beschikking aan te vragen. “Want je kan niet zomaar naar die plekken toe. Daar zijn regels aan verbonden. We doen dat samen met de gezinnen en soms nemen we het over. We kijken wat daarin nodig is.”

Het jongetje draait nu mee bij Arenda. “Dat gaat eigenlijk hartstikke goed”, vertelt Shariën. “De ouders zijn ook heel erg blij, want hij zat al een jaar thuis met thuiszorg. Maar het is vooral heel fijn dat het kindje nu ook ergens naartoe kan. Dat niet alle zorg en hulp thuis plaatsvindt. En dat daardoor de ouders ook weer iets meer ruimte hebben, ook voor de rest van het gezin.”

Jasje

Ook als de plaatsing achter de rug is, is er nog contact tussen beide organisaties. “In principe gaat eigenlijk nu alles wel via ouders. Maar als ik nog ergens tegen aan zou lopen, of als ouders nog ergens tegen aan lopen, of nog ergens hulp bij nodig hebben, dan kunnen we altijd dus bij Sandra weer aan haar jasje trekken. Als wij via de mail gegevens van de kinderen uitwisselen, dan is dat via een beveiligde verbinding, zodat er geen datalek zou kunnen ontstaan.”

Kinderen kunnen tot en met hun vierde jaar bij Arenda blijven. “In principe mag dat uitlopen tot de vijfde verjaardag, omdat kinderen dan echt leerplichtig zijn. Rond een jaar of vier gaan we kijken wat de beste vervolgplek zal zijn. Dat kan dagbesteding zijn of een school met medische hulp. Het hangt er vanaf hoe een kind zich ontwikkelt. Misschien kunnen ze met ondersteuning doorstromen naar het reguliere onderwijs. Er zijn verschillende mogelijkheden.”

Voor ouders met een kind met een zorgvraag is de cliëntondersteuner een steunpilaar en een wegwijzer. “Wij hebben het overzicht, als een spin in het web”, beaamt Sandra. “En dat is heel erg op maat want sommige gezinnen zijn heel erg zelfstandig en die kunnen dat heel erg gewoon zelf. Maar er zijn ook gezinnen waarvan we het over nemen en dan koppelen wij terug wat eruit is gekomen of wat er nodig is.”

