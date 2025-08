Verdachte schietincident Rozenburg heengezonden

In de nacht van donderdag 31 juli op vrijdag 1 augustus 2025 vond er een schietincident plaats aan de Bosseplaat in Rozenburg. Hierbij raakte een 17-jarige jongen uit Herkingen gewond. Er werd een 43-jarige man aangehouden.

Rond 02:15 uur in die nacht kwam de melding binnen en al snel daarna troffen de hulpdiensten de jongen zwaar gewond aan in de woning.

De 17-jarige jongen uit Herkingen is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nog steeds ligt. In diezelfde nacht is er een 43-jarige man uit Rozenburg aangehouden die ook in de woning aanwezig was.

Een groot team van ruim 20 rechercheurs is een onderzoek gestart. Na onderzoek en verhoor is de verdachte zondag 3 augustus heengezonden en is geen verdachte meer in de zaak.

Het onderzoek gaat verder.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel