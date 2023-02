Ziekenhuis Dirksland start met nieuwe techniek opsporen schildwachtklier

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is het tweede ziekenhuis in Nederland dat bij borstkankerpatiënten een fluorescerend contrastmiddel (ICG) toepast om de schildwachtklier op te sporen. Als eerste ziekenhuis in Europa gebruikt het Dirkslandse ziekenhuis daar een nieuw type camera voor. Deze techniek is minder belastend voor patiënten en draagt bij aan efficiëntere zorg.

“De opsporing en verwijdering van de schildwacht of poortwachterklier is belangrijk om eventuele uitzaaiingen bij borstkanker te kunnen opsporen”, legt oncologisch chirurg Van ’t Hullenaar uit. “Sinds oktober 2022 gebruiken we hier op de operatiekamer een nieuwe methode met een fluorescerend groen contrastmiddel (ICG) voor. Recent onderzoek laat zien dat deze nieuwe techniek goed werkt en een stuk minder belastend is voor patiënten.”

“Gebruikelijk is om de schildwachtklier op te sporen met een radioactieve vloeistof. Patiënten gaan uiterlijk een dag voor de operatie naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde in Rotterdam. Door het toedienen van een radioactieve vloeistof en het maken van een speciale scan sporen ze daar de poortwachterklier op. Daarna wordt de patiënt geopereerd in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Een duur en tijdrovend onderzoek”, aldus oncologisch chirurg Van ’t Hullenaar. “Bij de nieuwe techniek krijgt de patiënt tijdens de operatie een injectie met Indocyanine groen (ICG) in de borst. De patiënt merkt hier niets van. Binnen enkele minuten verplaatst de kleurstof zich naar de klier in de oksel. Met een nieuw type camera gaan we op zoek naar de lymfeklier, die als het ware oplicht. Je kunt het vergelijken met glow-in-the-dark producten, die licht uitstralen in het donker. Daarna verwijderen we de lymfeklier.”

In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, dat vorig jaar nog de maximale score behaalde voor de behandeling van borstkanker volgens Elsevier Weekblad, gebruiken ze beide technieken vooralsnog naast elkaar. Van ’t Hullenaar: “We zijn erg tevreden over de nieuwe methode. Het is minder belastend voor onze patiënten, bespaart hoge kosten van het nucleair onderzoek en het maakt de planning van operaties een stuk eenvoudiger. Momenteel doen wij mee aan een groot internationaal onderzoek naar ICG-fluorescentie als de standaardtechniek bij borst- en huidkanker en we hopen in de loop van 2023 de oude techniek grotendeels te kunnen vervangen door de nieuwe techniek.”