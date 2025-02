Voorbereidingen in volle gang voor GO Tulpentocht 2025

Met nog een krappe twee maanden te gaan, zijn achter de schermen de voorbereidingen voor de GO Tulpentocht 2025 in volle gang. Op zaterdag 12 april 2025 vindt de tocht door de polders rond Middelharnis en omstreken voor de twaalfde keer plaats.

De te wandelen afstanden zijn 11, 17,5 en 26 kilometer. De 17,5 kilometer en de 26 kilometer starten vanaf 08:00 uur, de 11 kilometer start vanaf 09:00 uur. Er zijn drie routes langs de tulpenvelden uitgezet. De routes voeren in de richting van Nieuwe-Tonge, Stad aan het Haringvliet en Zuidzijde.

Ook dit jaar is er een fietsroute van 30 kilometer, die met de fiets of scootmobiel kan worden afgelegd. Deze route start tussen 11:00 en 13:00 uur en gaat richting Dirksland en Herkingen.

Zoveel mogelijk tulpenvelden zien

Alle tochten starten dit jaar vanaf het terrein van De Vogel aan de Landbouwweg in Middelharnis. De 11 km gaat richting Nieuwe-Tonge en heeft een stempelpost bij Schipper Electrotechniek in Nieuwe-Tonge. Met name rond deze post liggen veel tulpenvelden.

Deelnemers aan de langste afstanden komen eveneens langs veel tulpenvelden. Stempelposten worden dit jaar ingericht bij Manege Oostmoer en Franzen Landbouw (locatie Oude-Tonge). Ook zij hebben hun laatste stempelpost bij Schipper Electrotechniek.

De stempelpost van de fietsroute is bij Franzen Landbouw/Comgoed (locatie: Dirksland). Ook daar is het een en al gezelligheid met muziek. Na het lopen of fietsen is er de mogelijkheid om wat te drinken en/of te eten. Daarnaast kunnen er tulpen en andere gadgets worden gekocht. In 2024 hebben meer dan 2.200 deelnemers de route gelopen of gefietst. De organisatie hoopt wederom op een mooie opkomst.

Goede doelen

Ook dit jaar wordt er weer ingezameld voor goede doelen en lokale verenigingen. De goede doelen en verenigingen van dit jaar zijn gekoppeld aan de vaste vrijwilligers van het evenement. Het gaat onder andere om Kika, Wandelen voor dementieonderzoek (Memory Walk) en ZC de Gooye. Hiermee wil de organisatie hen bedanken voor hun jarenlange steun en de doelen die zij nastreven.

Inschrijven

Inschrijven is al mogelijk. Meer informatie hierover is te vinden op www.gotulpentocht.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel