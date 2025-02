GGD: geen TBC-uitbraak bij maaltijdleverancier in Oude-Tonge

Bij Maître in Oude-Tonge zijn meerdere personen eerder positief getest op tuberculose. De GGD Rotterdam voerde naar aanleiding van een eerste besmetting op vrijdag 18 oktober 2024 een uitgebreid contactonderzoek uit. Op basis van eerdere tests in november en december 2024 werd het onderzoek in februari 2025 verder uitgebreid. De GGD benadrukt dat er geen sprake is van een uitbraak.

Wat doet de GGD bij Maître?

Eind vorig jaar ontving de GGD een melding over een persoon met zogenoemde open TBC. Dit is de besmettelijke vorm van tuberculose. De betreffende persoon, werkzaam bij Maître/Van Loon Group, is direct in isolatie gegaan en krijgt een behandeling.

Om verdere verspreiding van de bacterie te voorkomen, startte de GGD een contactonderzoek. In samenwerking met Maître/Van Loon Group werden zes personen onderzocht, van wie er drie een niet-besmettelijke TBC-infectie bleken te hebben. Vervolgens werd het onderzoek uitgebreid en kregen 165 werknemers een huidtest. Bij 80 personen gaf deze test een positieve reactie. Dit betekent niet automatisch dat zij tuberculose hebben, maar dat ze mogelijk zijn blootgesteld aan de bacterie. Deze medewerkers worden verder onderzocht met een longfoto en een bloedtest om vast te stellen of behandeling nodig is. Bij 30 medewerkers is inmiddels vastgesteld dat zij geen TBC in de longen hebben.

Wat is Tuberculose?

Tuberculose (TBC) is een ziekte veroorzaakt door een bacterie en kan ontstekingen veroorzaken in de longen of andere delen van het lichaam. Er zijn twee vormen:

Besmettelijke longtuberculose (‘open TBC’): overdraagbaar via hoesten en niezen. Patiënten moeten in isolatie.

Niet-besmettelijke tuberculose (‘gesloten TBC’): de bacterie is aanwezig, maar niet actief. Mensen met deze vorm zijn niet besmettelijk en kunnen hun normale activiteiten voortzetten.

Voedselveiligheid niet in gevaar

Volgens de GGD zijn er op de locatie van Maître geen extra maatregelen nodig. Tuberculose is uitsluitend via de lucht overdraagbaar en kan niet worden overgedragen via voedsel, drinken of aanraking, zoals via trapleuningen of apparatuur. Er is volgens de GGD geen risico voor de voedselveiligheid van de producten die bij Maître/Van Loon Goup worden gemaakt.

Normale bedrijfsvoering

Van Loon Group benadrukt dat de productie bij Maître onverminderd doorgaat. Alle productielijnen zijn normaal in bedrijf, met een voltallige bezetting en op volledige capaciteit. De producten worden volgens de gebruikelijke procedures uitgeleverd en er zijn geen indicaties dat dit zal veranderen.



