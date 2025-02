Meer dan fotografie: de creatieve wereld van Jaap Reedijk

Jaap Reedijk uit Sommelsdijk is een theater- en muziekfotograaf die werkt in opdracht van diverse managements, musici en theatermakers. Zijn foto’s worden wereldwijd gepubliceerd en gebruikt voor PR-doeleinden, boeken, cd’s, dvd’s en affiches.

"Ook op het eiland ben ik actief. In het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland heb ik diverse wanden voorzien van grote fotocollages. Sommige wanden zijn wel 25 meter lang. Het is een soort behang, maar net iets luxer," vertelt Reedijk.

Schilderijen en fotografie

Op de benedenverdieping van zijn nieuwe atelier hebben de schilderijen van Reedijk een overzichtelijke plek gekregen. "Wat veel mensen op Flakkee niet weten, is dat ik ook fotograaf ben. Ze denken dat ik alleen maar schilder. Maar ik ben eigenlijk van alle markten thuis. Op mijn visitekaartje staat dan ook: beeldend kunstenaar-fotograaf," legt Reedijk uit.

Reedijk begon in 1970 met fotografie tijdens het popfestival van Kralingen. Sindsdien heeft hij opdrachten uitgevoerd voor diverse Nederlandse artiesten. In zijn lange carrière heeft hij een groot klantenbestand opgebouwd binnen de theater- en muziekwereld. Van Rob de Nijs en Doe Maar tot Ramses Shaffy en Herman van Veen: allemaal stonden ze voor zijn lens.

Met een carrière die zich uitstrekt over meerdere decennia, blijft Reedijk actief in zowel de fotografie als de beeldende kunst. Zijn werk is te zien in theaters, ziekenhuizen en op albumhoezen.



Door Internetredactie Omroep Archipel