Dader steelt geld en sieraden na sluwe babbeltruc

De politie is op zoek naar getuigen van een beroving die op vrijdag 14 februari 2025 plaatsvond aan de Koornlust in Sommelsdijk. De dader wist door middel van een babbeltruc het vertrouwen van het slachtoffer te winnen en kreeg zo toegang tot de woning. Daar werden onder andere geld en sieraden buitgemaakt.

De beroving vond plaats tussen 22:00 en 23:00 uur. De politie vraagt inwoners die iets verdachts hebben gezien om zich te melden. Er wordt specifiek gezocht naar informatie over een man tussen de 20 en 25 jaar met een donkere huidskleur, halflange zwarte dreadlocks, een zwarte jas en een grijze joggingbroek.

Mogelijke getuigen die een verdachte persoon of voertuig in de buurt hebben gezien, of die over camerabeelden of andere relevante informatie beschikken, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Dit kan via het registratienummer 2025053506 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.



Door Internetredactie Omroep Archipel