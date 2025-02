Ladies Circle, service en vriendschap in actie

Eind januari 2025 waren Femke Arensman en Nanda Cornelissen te gast in het radioprogramma "Op de Hoagte" om te vertellen over de Ladies Circle. Deze internationale serviceclub, vergelijkbaar met organisaties zoals de Ronde Tafel, Rotary en Lions, richt zich op service en vriendschap. De club bestaat uit vrouwen over de hele wereld die zich inzetten voor goede doelen en elkaar steunen in moeilijke tijden.

Wat doet de Ladies Circle?

De Ladies Circle organiseert diverse evenementen om geld in te zamelen voor goede doelen, variërend van grote activiteiten tot kleinere acties zoals de verkoop van chocoladeletters. Goede doelen worden zowel lokaal als nationaal ondersteund, waarbij elk jaar een landelijk doel wordt gekozen. Soms worden doelen aangedragen door externe partijen, maar vaak selecteert de club zelf een passend doel bij een evenement.

De Eilandquiz: een verbindend evenement

Een van de succesvolle initiatieven van de Ladies Circle is de Eilandquiz, waarbij teams niet alleen kennisvragen beantwoorden, maar ook opdrachten uitvoeren in de regio. Vorig jaar moesten deelnemers bijvoorbeeld in trouwkleding poseren bij het gemeentehuis en een zwemdiploma halen in de Staver. Het is een uitdagende en interactieve quiz die lokale doelen ondersteunt. De volgende editie staat gepland op zaterdag 1 november 2025, waarbij teams zich via social media kunnen inschrijven en een eigen goed doel kunnen kiezen.

Landelijke en internationale betrokkenheid

Naast lokale initiatieven steunt de Ladies Circle ook nationale en internationale doelen. Dit jaar is het landelijke doel Stichting Jarige Job, die verjaardagsboxen verzorgt voor kinderen uit gezinnen met een krap budget. Leden van de Ladies Circle hebben pakketten ingepakt in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam, gevuld met versieringen, cadeautjes en lekkernijen, zodat ook deze kinderen een fijne verjaardag kunnen vieren.

Daarnaast heeft de Ladies Circle eerder bijgedragen aan de strijd tegen ALS en andere initiatieven ondersteund. Wereldwijd is de organisatie actief en vindt er internationale samenwerking plaats. Tijdens een bijeenkomst in Rotterdam ontmoetten leden vrouwen uit verschillende continenten, waarmee ze ervaringen en doelen konden uitwisselen.

Waarom lid worden van de Ladies Circle?

Lid worden van de Ladies Circle gebeurt op uitnodiging. Hoewel sommige mensen de serviceclub als elitair beschouwen, benadrukt Femke Arensman dat het vooral een warme, betrokken groep is met vrouwen die zich met passie inzetten voor de maatschappij. Naast het steunen van goede doelen biedt de club vriendschap en gezelligheid, wat het voor veel leden een waardevolle ervaring maakt.

De Ladies Circle bewijst keer op keer hoe krachtig samenwerking kan zijn. Of het nu gaat om lokale acties of internationale projecten, de club maakt het verschil met toewijding en enthousiasme.

Door Internetredactie Omroep Archipel