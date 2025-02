Aanslagen waterschapsbelasting op de mat: dit gebeurt er met uw bijdrage

In februari 2025 ontvangen inwoners en bedrijven in Zuid-Holland Zuid van waterschap Hollandse Delta de aanslagen voor de waterschapbelastingen. Met het belastinggeld betaalt het waterschap de werkzaamheden voor het versterken en onderhouden van dijken, het zuiveren van afvalwater, de zorg voor voldoende (zoet) water en het onderhouden van wegen buiten de bebouwde kom.

Dit jaar gaat het waterschap onder meer investeren in versterking van dijktrajecten langs de Oude Maas, het Spui, het Haringvliet en de Grevelingen. Die dijkversterking gaat in totaal 50 miljoen euro kosten. Daarnaast zijn flinke investeringen nodig in de vernieuwing en renovatie van rioolwaterzuiveringen. Deze zijn in de jaren ’80 van de vorige eeuw gebouwd en bijna aan het einde van hun levensduur. Ook voor dit jaar op de planning: de renovatie en vernieuwing van slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk in Rotterdam, vernieuwing van de rioolwaterzuiveringen op Goeree-Overflakkee en in Spijkenisse, en groot onderhoud aan de wegen en fietspaden. Andere voorbeelden van werkzaamheden voor 2025 zijn het verbeteren van de waterkwaliteit in het Natura2000 gebied Oudeland van Strijen en het vervangen van de stuwen waarvan uit de jaarlijkse inspectie is gebleken dat ze niet meer voldoen en vervangen moeten worden. In totaal investeert waterschap Hollandse Delta in 2025 120 miljoen euro.

Waterschapsbelasting noodzakelijk voor grote wateruitdagingen

De waterschapsbelasting is van essentieel belang om nu én in de toekomst veilig te kunnen wonen, werken en leven op de Zuid-Hollandse eilanden. Heemraad Frank van Oorschot licht dit toe: "Met bijna een miljoen inwoners leven we in een kwetsbare delta aan de Noordzee, waar grote Europese rivieren samenkomen. Het is een gebied dat grotendeels op en onder zeeniveau ligt. Het is een forse uitdaging om wateroverlast te voorkomen en te zorgen voor genoeg schoon en zoetwater. We hebben namelijk vaker te maken met lange periodes met (extreme) neerslag en lange periodes van droogte. Bovendien kampt de regio van de Zuid-Hollandse Eilanden met bodemdaling en verzilting. Dat vraagt om duurzame en robuuste oplossingen. Daarnaast zijn de rioolwaterzuiveringen aan vernieuwing toe en worden strengere wettelijke eisen gesteld aan de zuivering van afvalwater. Daarom blijven investeringen noodzakelijk om onze regio veilig en leefbaar te houden."

Belastingaanslag via SVHW

Belastingkantoor SVHW verstuurt namens het waterschap de aanslagen. Dit gebeurt per post via de brievenbus of digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid. De verschillende heffingen worden gecombineerd op één aanslagbiljet. Hierop staat ook uitleg over betaalmogelijkheden, bezwaar maken en aanvragen van kwijtschelding. Op de website van SVHW (www.svhw.nl) vind je meer informatie over de soorten heffingen en antwoorden op veel gestelde vragen. Liever telefonisch contact? SVHW is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:30 uur en op vrijdag van 09:00 uur tot 12:30 uur op telefoonnummer 0186-577222.

Vragen of meer weten?

Meer informatie over de waterschapsbelasting staat op www.wshd.nl/belastingen en op de site van SVHW: www.svhw.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel