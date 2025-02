Website 'Laten We Nuchter Blijven' breidt focus uit naar vapen en pesten

Op de website van 'Laten We Nuchter Blijven' komt voortaan meer aandacht voor vapen. Dit werd bekendgemaakt tijdens de OKO Dialoogsessie op dinsdag 11 februari 2025.

latenwenuchterblijven.nl is een website waar ouders van tieners op Goeree-Overflakkee tips krijgen om met hun kind in gesprek te gaan over alcohol. De site maakt deel uit van OKO, Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Dit programma helpt Goeree-Overflakkee – samen met 48 andere gemeenten – om op basis van lokale jeugdonderzoeken te werken aan gezonde en gelukkige jongeren. Het doel is te voorkomen dat zij alcohol of drugs gaan gebruiken, gaan roken of gaan vapen.

IJsland

De aanpak is gebaseerd op het IJslandse preventiemodel, dat in de jaren ’90 in IJsland werd ontwikkeld. Sindsdien heeft dit model gezorgd voor een spectaculaire daling van alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder IJslandse jongeren.

De wetenschappelijk onderbouwde methode versterkt het welzijn van jongeren, waardoor middelengebruik afneemt. De nadruk ligt op het creëren van een omgeving waarin jongeren minder behoefte voelen om te experimenteren met middelen. Hiervoor werken verschillende partijen samen met ouders, vanuit de gedachte: "It takes a village to raise a child."

De Dialoogsessie was drukbezocht, tot vreugde van wethouder Bruggeman, die de avond opende. “Ik ben heel blij dat zoveel mensen mee willen denken.”

Kansen

Bij de OKO Dialoogsessies wordt jaarlijks besproken wat de grootste uitdagingen zijn binnen de gemeente en waar kansen liggen om deze aan te pakken. De aanpak is evidence-based: op basis van onderzoek wordt bepaald welke problemen spelen en welke oplossingen het meest effectief zijn. Dit verschilt per gemeente.

OKO is in 2022 gestart op Goeree-Overflakkee. De website Laten We Nuchter Blijven werd in 2024 gelanceerd met een focus op het verminderen en voorkomen van alcoholgebruik onder jongeren. Uit de GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 bleek echter dat alcoholgebruik dat jaar weliswaar is gedaald – van 52% naar 44% onder vierdeklassers van het middelbaar onderwijs– maar dat roken en vapen juist zijn gestegen. In 2022 gaf 12% van de vierdeklassers aan te roken of te vapen; in 2023 was dat percentage gestegen naar 17%.

Pesten

Daarnaast werd duidelijk dat pestgedrag de afgelopen jaren is toegenomen. Online pesten steeg van 5% naar 9%, en fysiek pesten zelfs van 8% naar 18% in twee jaar tijd. Omdat het IJslandse preventiemodel en OKO langdurige trajecten zijn die steeds worden aangepast op basis van nieuwe onderzoeksresultaten, is nu besloten de website hierop aan te passen. De focus wordt, naast alcohol, dus uitgebreid met het tegengaan van roken en vapen en er komt meer aandacht voor de preventie van pestgedrag, zo legde projectleider Ferry de Koning van de gemeente uit.

Tieners beschermen tegen roken en vapen blijft een uitdaging, stelde Meis Broeders, Regisseur Integrale Aanpak Verslavingsproblematiek van de gemeente. “Vapes hebben zoete smaakjes en zien er aantrekkelijk uit met kleurtjes en glitters.”

Deodorant

Ouders krijgen via de website handvatten om het gesprek aan te gaan met hun kinderen. Ook kunnen zij signalen herkennen die kunnen wijzen op vapegebruik, zoals vaker op de kamer zitten en deze vaker luchten, overmatig gebruik van deodorant om de zoete geur te maskeren, onverklaarbaar hoesten en onverklaarbare uitgaven van zakgeld.

De website bevat ook een online test over middelengebruik en wordt door ouders goed bezocht.



Door Internetredactie Omroep Archipel