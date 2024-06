10.000 Euro voor stichting Vrienden van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Vanaf vrijdag 7 juni 2024, 19:00 uur tot zaterdag 8 juni 2024 19:00 uur, is er 24 uur achter elkaar getennist bij TV Stellendam. Hiernaast was er op zaterdag overdag een gezellige braderie met allerlei kraampjes, springkussens, schminken, spelletjes, barretje en foodtrucks. Dit alles werd omlijst met gezellige muziek van verschillende DJ's en een zanger.

Het idee voor dit evenement is in 2023 jaar ontstaan. In eerste instantie als festiviteit in verband met het 45-jarig bestaan van TV Stellendam. Later is het idee ontstaan om het 24-uurs toernooi te koppelen aan een goed doel. Er is gekozen om de opbrengst van dit toernooi ten goede te laten komen aan de stichting "Vrienden van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis". Het doel van deze stichting is het ziekenhuis in Dirksland te helpen met voorzieningen die niet uit het normale ziekenhuisbudget betaald kunnen worden en die het welzijn van de patiënten ondersteunen.

Voor de opbrengst van dit toernooi zijn de volgende doelen gekozen: Een auto waarmee kinderen die een operatie moeten ondergaan zelf naar de operatiekamer kunnen rijden. En speciale stoelen voor oncologie en orthopedie patiënten.

Dit toernooi is tot stand gekomen dankzij de enorme inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers. Maar natuurlijk ook door alle deelnemers, bezoekers en sponsoren. De tennisvereniging bedankt een ieder hartelijk voor de bijdrage. Dankzij iedereen kunnen ze terug kijken op een prachtig evenement met een geweldige opbrengst.

Naast bijdragen van sponsoren is er op de volgende manieren geld ingezameld voor het goede doel: inschrijfgeld van de tennissers aan het 24-uurs toernooi, de opbrengst van de braderie en de verhuur van kramen op de braderie, de verkoop van lootjes voor de grote verloting, de verkoop van cakes en kruukplaetjes, de opbrengst van de smoothie-fiets en een bijdrage van TV Stellendam om tot een mooi totaalbedrag te komen. Dit alles heeft geleid tot een totaalbedrag van 10.000 euro voor de stichting "Vrienden van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis".



