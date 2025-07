Traplift voor Oude Raadhuis Ooltgensplaat

Een langgekoesterde wens van het Oude Raadhuis in Ooltgensplaat is in vervulling gegaan: een traplift voor bezoekers die moeite hebben met het beklimmen van de monumentale trappen. Dankzij een benefietavond met een wijnproeverij van de Lions Goeree-Overflakkee in oktober 2024 werd een flink bedrag opgehaald voor het rijksmonument aan de Kaai. Met de opbrengst willen de leden van de Lions het mogelijk maken dat ook mensen die slecht ter been zijn een huwelijk kunnen bijwonen, de tentoonstellingen kunnen bezoeken of het fraaie interieur kunnen bewonderen. Op woensdag 25 juni 2025 vond de officiële ingebruikname plaats.

Traplift in plaats van traploper

Achter de deuren van het onlangs gerenoveerde raadhuis in Ooltgensplaat schuilt veel geschiedenis. Tegenwoordig is het pand, dat dateert uit 1619, ingericht als educatief centrum. Een lift stond al lange tijd bovenaan het verlanglijstje. "We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat er altijd wel een opa of oma is die moeite heeft met de trap,” vertelt Piet van de Ree, voorzitter van Stichting Welzijnsfonds Oostflakkee, tevens eigenaar van het pand. "En je kunt nu eenmaal niet zonder trappen naar boven komen.” Aanvankelijk werd gedacht aan een traploper, maar dat bleek uiteindelijk te gevaarlijk. "Het is een mooi gebouw en het verdient het om voor iedereen toegankelijk te zijn,” zegt Janco Tanis, de nieuwe voorzitter van de Lions, in een telefonisch gesprek.

Een donatie van 4.500 euro

Secretaris Toon Meeuwsen van Lions Goeree-Overflakkee overhandigde een cheque met de opbrengst van de benefietavond aan vrijwilliger Marina Fidder. "Voor de wijnactie hadden we een goed doel nodig, en de gemeente attendeerde ons op het Oude Raadhuis in Ooltgensplaat. Via Marina hoorden we over het probleem met de trappen en besloten we daar het geld aan te besteden,” aldus Meeuwsen. In totaal werd er 4.500 euro gedoneerd uit de opbrengst van de wijnactie. "De stichting heeft daar zelf ruim 2.000 euro aan toegevoegd om de totale kosten te dekken,” vertelt een tevreden Marina Fidder. "We zijn hier ontzettend blij mee, ook namens alle mensen die slecht ter been zijn en straks dankbaar gebruik gaan maken van de lift,” voegt ze eraan toe. De allereerste rit met de lift - van de eerste etage naar de begane grond - werd tot tevredenheid uitgevoerd door Toon Meeuwsen, onder toeziend oog van Piet van de Ree.

