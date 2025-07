Nieuw boek van Linda van Rijn 'Duinhuisje' speelt zich af in Ouddorp

Liefhebbers van spannende vakantielectuur kunnen deze zomer terecht bij een herkenbare locatie: Ouddorp vormt het decor van de nieuwste thriller van bestsellerauteur Linda van Rijn. In 'Duinhuisje' keert hoofdpersoon Femke terug naar een vakantiehuisje aan de Zuid-Hollandse kust, dat zij onverwacht erft na het overlijden van haar vriendin Iris.

Wat begint als een emotionele reis vol herinneringen, verandert al snel in een mysterieus verhaal wanneer Femke een notitieboekje vindt met cryptische aanwijzingen. De vondst roept vragen op over de dood van Iris, die eerder als natuurlijk werd bestempeld. De spanning bouwt zich langzaam op, met Ouddorp als sfeervolle maar beladen achtergrond.

Van Rijn, die eerder thrillers schreef die zich afspelen op onder meer Terschelling en in Zeeland, kiest in haar nieuwste boek opnieuw voor een Nederlandse vakantiebestemming. Daarmee sluit ze aan bij de trend van vakanties dicht bij huis en het herwaarderen van bekende plekken binnen Nederland.

De auteur, van wie inmiddels bekend is dat het gaat om Mariëtte Middelbeek, combineert haar ervaring als journalist en schrijver in toegankelijke, spannende verhalen die bij een breed publiek in de smaak vallen. Duinhuisje is het zevende boek in een reeks waarin de Nederlandse kust centraal staat. Voor inwoners van Goeree-Overflakkee is het een bijzondere ervaring om hun eigen omgeving terug te lezen in een landelijk bekende thriller.

Duinhuisje is sinds juni 2025 verkrijgbaar in de boekhandel.

Door Internetredactie Omroep Archipel