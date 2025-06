Woning vol rook door vergeten pannetje op het vuur

Zaterdagavond 28 juni 2025 is de brandweer vlak voor middernacht gealarmeerd vanwege een melding van een woningbrand aan de Krammerstraat in Herkingen.

Ter plaatse bleek dat een pannetje op het vuur was vergeten, waardoor de woning vol rook kwam te staan. Het pannetje is naar buiten gebracht. De brandweer heeft de woning geventileerd en metingen verricht om te controleren of er gevaarlijke stoffen waren achtergebleven.

Nadat de rook was verdwenen, is de woning overgedragen aan de bewoner en kon de brandweer terugkeren naar de kazerne.

Door Internetredactie Omroep Archipel