Suzan & Freek emotioneel onthaald op de Brouwersdam

Het muziekduo Suzan & Freek is vrijdagavond 27 juni 2025 met minutenlang applaus ontvangen tijdens het festival Concert at Sea. Het was hun eerste optreden sinds bekend werd dat Freek ongeneeslijk ziek is. Dat meldt het AD.

Concert at Sea vindt elk jaar plaats op de Brouwersdam, op de grens van Zeeland en Zuid-Holland, en trekt tienduizenden bezoekers.

Suzan Stortelder en Freek Rikkerink betraden hand in hand het podium en openden hun optreden met het nummer Dromen in kleur. Volgens het AD reageerde het publiek emotioneel en volgde opnieuw gejuich toen Freek begon te zingen.

In zijn toespraak vertelde Freek: “Wij gaan door de moeilijkste fase uit ons leven, maar we zijn dankbaar dat we dit samen kunnen doen.”

De zanger kreeg eerder dit jaar de diagnose uitgezaaide longkanker. Genezing is niet mogelijk, maar het duo heeft besloten het leven actief te blijven vieren, onder andere met optredens. “We willen niet thuis wachten, maar elke dag iets moois maken van het leven,” aldus Freek tegenover het AD.

Onlangs maakten Suzan en Freek ook bekend dat ze hun eerste kind verwachten, een zoon. “De kleine spruit in Suus haar buik, daar halen we op dit moment al onze hoop en kracht uit,” vertelde Freek tijdens het concert.

Het optreden eindigde met een hoopvolle boodschap van Freek: “Concert at Sea, tot volgend jaar.”

Door Internetredactie Omroep Archipel