Historische dorpswandelingen door Dirksland

Dirksland al wandelend leren kennen. Dat kan tijdens de vijf historische wandelingen die de Dorpsraad van Dirksland elk jaar aanbiedt. Ook dit jaar zijn er weer wandelingen onder leiding van gidsen uit het dorp.

“In 2016 bestond Dirksland 600 jaar”, vertelt gids Kees van Rixoort. “De inpoldering vond plaats in 1416. Dat jubileum is destijds groots gevierd met allerlei activiteiten. Een van die activiteiten was een dorpswandeling, bedoeld voor geïnteresseerden maar ook voor schoolklassen. Er waren destijds zo’n vijf à zes vrijwilligers die de rondleidingen verzorgden, onder wie Jos Toes. Dat beviel eigenlijk zo goed dat besloten werd ermee door te gaan. Het initiatief kwam vanuit de Dorpsraad, en tot op de dag van vandaag worden de wandelingen voortgezet.”

Levensbomen

De wandelingen starten in de Dorpskerk aan de Ring. Daarna gaat de wandeling verder over de Ring, langs de pastorie en het oude weeshuis. In de Voorstraat, vroeger de belangrijkste straat van ‘Petit Paris’, zijn de karakteristieke stoepen, kettingen en levensbomen nog goed zichtbaar. Hier vertellen de gidsen over de voormalige smederij en hotels.

“Mensen zijn vaak verbaasd om te horen dat Dirksland in de eerste helft van de vorige eeuw het economische centrum van het eiland was”, vertelt gids Peter Keuker. “Alles gebeurde hier. Vroeger kon je alleen met de boot het eiland op. Dirksland lag centraal. Er waren drie hotels waar zakenlui, verzekeringsagenten en handelsreizigers verbleven. Ze deden hier hun zaken, vaak met hulp van de tram die over het hele eiland reed, van Ouddorp tot Oude-Tonge. Als hun bestelboekje vol was, vertrokken ze weer. Dirksland was echt het centrum van het eiland.”

Begraafplaats

Ook wordt stilgestaan bij de Stolpersteine, die herinneren aan de Joodse gemeenschap tijdens de oorlog. Ook de Joodse begraafplaats van Dirksland wordt bezocht. “Persoonlijk vind ik dit een van de hoogtepunten van de wandeling, omdat het een vrij onbekende plek is”, vertelt Kees. “Zelfs geboren en getogen Dirkslanders komen hier soms voor het eerst. Er zijn ongeveer vijftig mensen begraven; niet alle stenen zijn bewaard gebleven. Het was een begraafplaats voor de hele Joodse gemeenschap van het eiland, niet alleen voor Dirksland. In 1860 werd deze begraafplaats gesloten en verplaatst naar Middelharnis.”

De gidsen vertellen ook over het ontstaan van Dirksland. Peter: “Dirksland is een polder, ingepolderd in 1416. Oorspronkelijk was het een slik dat werd drooggelegd door het aanleggen van dijken. Daarna konden hier boeren zich vestigen, met schapen, graan en andere gewassen.”

RTM

Bij de oude spoorbrug over de haven komt de RTM-tijd ter sprake. De route eindigt bij het ziekenhuis, waar het oude torentje nog herinnert aan het vroegere gebouw. Afsluitend komen de deelnemers bijeen in de oude bibliotheek, waar vaak nieuwe verhalen opborrelen.

Wat de wandelingen extra bijzonder maakt, is de variëteit aan deelnemers. “Het zijn niet alleen Dirkslanders die meelopen”, zegt Kees. “Maar ook mensen uit andere delen van het eiland en zelfs toeristen, soms uit Duitsland. Af en toe vertaal ik een enkel woord, maar over het algemeen redt men zich prima met het Nederlands.”

Er staan nog wandelingen gepland op 12 juli, 23 augustus en 20 september. De start is telkens om 13.30 uur bij de Dorpskerk aan de Ring. Aanmelden is niet nodig.

Door Internetredactie Omroep Archipel