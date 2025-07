Verbouwing Oude-Tonge centrum bijna voltooid

De verbouwing aan het centrum van Oude-Tonge is bijna afgerond. Het Kaaiplein is af, gemaakt in samenwerking met inwoners en ondernemers. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Molendijk. De oplevering daarvan is 17 juli 2025.

“Een deel van de Molendijk, vanaf de Nieuwstraat tot aan de Oostdijk daar wordt qua verkeersveiligheid aangepakt”, vertelt wethouder Markwat van Ruimtelijke Ontwikkeling. “Autoverkeer is hier niet meer toegestaan, al zullen nooddiensten er uiteraard wel bij kunnen. Voor voetgangers en fietsers blijft de Molendijk wel open.”

Naast de verkeersveiligheid wordt ook de leefbaarheid aangepakt. Op de plaats van de vroegere bebouwing en de oude keerwand is een talud aangelegd. “Dat talud wordt beplant zodat ook dit gedeelte van de Molendijk een groene uitstraling krijgt. De keerwand was vroeger nodig als bescherming tegen het water. Hij zit echt in de dijk. Dus je moet er heel voorzichtig mee omgaan. Dus voordat de werkzaamheden startten, hebben we echt een uitgebreide inspectie laten doen, en ook tijdens de werkzaamheden is er continu gemonitord. De werkzaamheden zijn gelukkig zonder problemen en volgens planning verlopen.”

Archeologische resten

Als je op zo’n oude plek gaat graven, vind je ook weleens wat. En dat was hier ook het geval. “Bij de voorbereidende werkzaamheden zijn er al wat archeologische resten aangetroffen. En dan heb je als gemeente altijd een plicht. En op zich is dat natuurlijk een hele goede, want dingen uit het verleden wil je ook heel graag behouden of er in ieder geval kennis van nemen.”

De gemeente heeft daarom een archeoloog ingeschakeld. “Ik heb begrepen dat er een oude kelder gevonden is. Dat er wat resten van bebouwing, oude bebouwing aan de Molendijk zijn gevonden. Die vondsten zijn allemaal gedocumenteerd en daar komt binnenkort een archeologisch rapport van.”

Overlast

De oplevering van de Molendijk is 17 juli. De beplanting komt pas in het najaar, omdat dan het plantseizoen is. Bij zo’n grote operatie in een dorpskern kan overlast voor omwonenden en ondernemers niet vermeden worden. “Daarom heeft de gemeente geprobeerd overlast tot een minimum te beperken door goed te communiceren, de lijntjes kort te houden, mensen de mogelijkheid te geven om één keer per week even de keet op het bouwterrein binnen te lopen, even te communiceren met de uitvoerder van joh, ik zit ergens mee.”

Ook konden urgente zaken gemeld worden via de bouw-app, die veelvuldig is benut. “Inhoudelijk heb ik niet heel veel informatie over de vragen en klachten die zijn binnengekomen. Dat is een goed teken, want als een klacht bij de wethouder terechtkomt, dan is er echt wel iets geëscaleerd.”

Door Internetredactie Omroep Archipel