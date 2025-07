Mariëlle van den Berg voorgedragen als lijsttrekker ChristenUnie

Het bestuur van de ChristenUnie Goeree-Overflakkee is verheugd te melden dat Mariëlle van den Berg is voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Mariëlle is sinds 2018 actief in de gemeenteraad en leidt sinds 2022 de fractie als fractievoorzitter. Met haar ruime ervaring, hart voor de samenleving en heldere visie op christelijk-sociaal bestuur, ziet het bestuur in haar de juiste persoon om de partij aan te voeren richting de verkiezingen.

"Mariëlle weet als geen ander hoe belangrijk het is om dicht bij de mensen te staan", zegt de voorzitter van de lokale ChristenUnie Harry Scheermeijer. "Ze luistert, vertaalt zorgen en wensen van inwoners naar concreet en eerlijk beleid. Met haar aan het roer hebben we alle vertrouwen in een krachtige campagne en een helder geluid voor hoopvol en rechtvaardig bestuur."

Mariëlle van den Berg reageert dankbaar op haar voordracht: "Ik zie het als een eer en een verantwoordelijkheid om opnieuw het vertrouwen te krijgen. Samen met ons team en onze achterban wil ik mij inzetten voor een gemeente waarin iedereen meetelt. Waar we omzien naar elkaar, zorgvuldig omgaan met de schepping en werken aan rechtvaardigheid. Samen bouwen we aan hoopvol perspectief voor Goeree-Overflakkee."

