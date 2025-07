Brandweer rukt uit voor brandende tractor

Maandag 30 juni 2025 is de brandweer vlak voor 12:00 uur opgeroepen voor een brand aan de Zandweg in Den Bommel. Op een stuk landbouwgrond stond een tractor in brand.

Meerdere eenheden van de brandweer kwamen met spoed ter plaatse om de brand te bestrijden. De tractor raakte door de brand zwaar beschadigd.

Door Internetredactie Omroep Archipel