Advertorial: betaalbare en middeldure koopappartementen in Menheerse Erf

Woensdag 2 juli 2025 online start verkoop 30 appartementen De Tulp

Advertorial - Op woensdag 2 juli 2025 om 12:00 uur start de online verkoop van 30 appartementen in het duurzame appartementengebouw De Tulp in de nieuwe natuurinclusieve wijk Menheerse Erf in Middelharnis. Het bijzondere gebouw dat opvalt door het "dansende" dak bestaat uit 2-, 3- en 4-kamerwoningen met een privé tuin, balkon en/of dakterras. De woonoppervlakten variëren vanaf circa 46 m2 tot 116 m2. Alle appartementen hebben energielabel A+++ en worden opgeleverd inclusief een complete keuken van Tieleman Keukens en sanitair van Bouwcenter Esselink. De koopsommen starten vanaf € 254.995 v.o.n. De verkoop is in handen van Van Rossum Makelaardij en TW3 Makelaars.

Speciaal voor starters worden in deze nieuwe verkoopfase van Menheerse Erf compacte 2-kamer GO-appartementen met woonoppervlakten van circa 46 tot 51 m2 aangeboden. Ideaal voor een eerste koopstart op de woningmarkt. De 3-kamer Comfort-appartementen hebben woonoppervlakten van circa 58 tot 71 m2 en zijn in aantal het meest vertegenwoordigd in De Tulp. De Exclusief-appartementen met woonoppervlakten van circa 85 tot 116 m2 zijn uniek door het extra dakterras, twee woningen bestaan daarnaast uit 2 woonlagen. Op de begane grond komen privébergingen en een centrale, gemeenschappelijke fietsenberging. Alle appartementen kijken uit over de gemeenschappelijke Bloementuin.

Online start verkoop en verkoopbijeenkomst bij De Vogel

Op woensdag 2 juli om 12:00 uur komt alle verkoopdocumentatie van de 30 appartementen De Tulp op www.menheerse-erf.nl beschikbaar. Ook is er een speciale uitgave van het Nieuwbouwjournaal Menheerse Erf, Special De Tulp waarin een toelichting wordt gegeven op het nieuwe woningaanbod. Belangstellenden kunnen via een online inschrijfformulier direct inschrijven voor de woning(en) van hun voorkeur. Op woensdag 9 juli zijn belangstellenden tussen 16:00 en 18:00 uur ook van harte welkom bij de speciale Verkoopbijeenkomst De Tulp in het Werkcafé van De Vogel verzekeringen + financieel advies, Landbouwweg 1 in Middelharnis. Het makelaarsteam, de financiële adviseurs en adviseurs van Tieleman Keukens en Bouwcenter Esselink zijn aanwezig om uitgebreide toelichting te geven over de woonmogelijkheden in De Tulp en om alle vragen van belangstellenden te beantwoorden. De deadline voor de inschrijving voor De Tulp is maandag 14 juli 09:00 uur. Daarna worden de woningen toegewezen.

Menheerse Erf

Menheerse Erf wordt een nieuwe, levensloopbestendige wijk In Middelharnis voor iedereen. Duurzaamheid staat voorop. Naast het sociale aspect en de focus op ontmoeting tussen bewoners, zijn er bewuste materiaalkeuzes gemaakt die de impact op het milieu beperken. De monumentale droogschuur aan de Doetinchemseweg is een beeldbepalend element in de wijk en referentie voor de ontwerpen van de appartementengebouwen. Menheerse Erf bestaat uit vier erven met gemeenschappelijke tuinen. Rondom deze tuinen worden appartementen en rijwoningen gerealiseerd, die gefaseerd worden verkocht. In fase 1 zijn nog slechts enkele appartementen in De Madelief te koop. Alle rijwoningen in deze fase zijn verkocht. De start van de bouw van fase 1 staat gepland voor deze zomer. Elke woensdag tussen 13:00 en 15:00 uur kunnen belangstellenden zonder afspraak binnenlopen bij Van Rossum Makelaardij aan de Doetinchemsestraat 3 in Middelharnis voor het bezichtigen van de maquette en het inwinnen van informatie.

Meer informatie: www.menheerse-erf.nl

