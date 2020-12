11.000 liter aan grondstoffen voor drugs in beslag genomen

Met de inbeslagname van 11.000 liter grondstoffen voor synthetische drugs heeft de politie van Goeree-Overflakkee de ondermijnende criminaliteit een fikse tik gegeven.

Met informatie dat in een loods aan de Spuidijk in Ooltgensplaat grondstoffen waren opgeslagen, die geschikt waren om synthetische drugs te maken, heeft de politie dinsdag 1 december 2020 een instap gedaan in de loods. Hier werd circa 11.000 liter aan grondstoffen aangetroffen. De stoffen zijn door de Forensische Opsporing gemonsterd en na overleg met de Officier van Justitie vernietigd.

De grondstoffen, die verpakt waren in onder meer jerrycans, vallen allemaal onder de Opiumwet. De loods is door de burgemeester gesloten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek wordt voorgezet