196 bezwaarschriften in 2024: veel gemeentelijke besluiten onduidelijk

De onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft op 15 oktober 2025 het jaarverslag over 2024 gepubliceerd. Daarin staat dat veel gemeentelijke besluiten nog steeds niet goed genoeg worden uitgelegd. Volgens de commissie begrijpen inwoners vaak niet waarom hun aanvraag of verzoek is afgewezen. Dat zorgt voor onduidelijkheid en kan leiden tot onnodige bezwaren.

De commissie behandelt bezwaarschriften van inwoners die het niet eens zijn met een besluit van de gemeente. Denk aan besluiten over bouwvergunningen, bijstandsaanvragen of verkeersmaatregelen. In haar jaarverslag kijkt de commissie terug op 2024 en doet zij aanbevelingen om de dienstverlening van de gemeente te verbeteren.

Bezwaren

In 2024 kwamen er 196 bezwaarschriften binnen. Dat zijn er iets minder dan in 2023. De meeste bezwaren gingen over bouwen, werk en inkomen, of verkeer. In 17 gevallen kreeg de indiener gelijk, en in 9 daarvan vond de commissie zelfs dat de gemeente een ander besluit had moeten nemen. Opvallend is dat in ruim een kwart van de gevallen de afhandeling te lang duurde. De commissie noemt als oorzaken extra onderzoek of vertraging in de besluitvorming na de hoorzitting.

Opvallend

Een besluit dat veel reacties opriep was de omgevingsvergunning voor een opvangboot voor asielzoekers in Middelharnis. Hiertegen werden 31 bezwaren ingediend. Ook een verkeersbesluit in Sommelsdijk en de zondagsopenstelling van een supermarkt in Ouddorp zorgden voor bezwaren. In het geval van de supermarkt oordeelde de commissie dat het college de gevraagde ontheffing niet mocht geven. De rechter moet daar nu een oordeel over vellen. Ook tegen het sluiten van woningen vanwege drugsgebruik (Opiumwet) kwamen meerdere bezwaren. In zes van de zeven gevallen werd het besluit tot sluiting gehandhaafd.

Veranderingen

In vrijwel alle situaties volgt de gemeente het advies van de commissie op. In 2024 gebeurde dat in 98 procent van de gevallen. De commissie merkt ook op dat eerdere aanbevelingen serieus zijn opgepakt. Zo wordt er nu zorgvuldiger onderzoek gedaan bij bijstandsaanvragen, en zijn de regels voor het aanvragen van bijzondere bijstand duidelijker geformuleerd. De aanbeveling om de termijnen voor het aanvragen van bijzondere bijstand, zoals voor bewindvoeringskosten en eigen bijdrage voor rechtshulp, te versoepelen, is nog niet formeel doorgevoerd. Hierover zijn inmiddels wel werkafspraken gemaakt. De bedoeling is om dit bij een volgende beleidswijziging officieel vast te leggen.

Rechtbank

In 26 gevallen gingen inwoners na hun bezwaar nog naar de rechter. In twaalf zaken kregen zij gelijk. Ook werden 29 spoedverzoeken ingediend om een besluit tijdelijk te stoppen. Elf daarvan werden toegewezen.

Onduidelijk

De commissie heeft dit jaar geen nieuwe aanbevelingen gedaan, maar blijft kritisch op de manier waarop besluiten worden genomen en uitgelegd door de gemeente. Ze merkt op dat de juridische onderbouwing van besluiten vaak tekortschiet. Inwoners geven regelmatig aan dat zij niet goed begrijpen waarom hun verzoek is afgewezen. Volgens de commissie komt dat doordat besluiten soms te kort of onduidelijk worden toegelicht. Een duidelijke en begrijpelijke uitleg van besluiten is volgens de commissie essentieel, zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn.

