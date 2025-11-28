Gemeente vraagt inwoners en ondernemers mee te denken over winkelgebieden

De gemeente Goeree-Overflakkee werkt aan een nieuwe retailvisie voor het eiland, een plan voor de toekomst van winkels, horeca, diensten en andere commerciële voorzieningen in dorpscentra en buitengebieden. Om een compleet beeld te krijgen van de huidige situatie en toekomstige mogelijkheden, vraagt de gemeente lokale ondernemers en inwoners om hun ervaringen en ideeën te delen via een enquête, die ingevuld kan worden tot 8 december 2025.

De retailvisie richt zich op een sterke en toekomstbestendige structuur van voorzieningen, waaronder supermarkten, cafés, restaurants, kappers, schoonheidssalons, landwinkels, strandpaviljoens en fietsenmakers. De bestaande detailhandelsvisie wordt vernieuwd en uitgebreid om beter aan te sluiten bij de veranderingen in de sector.

Ondernemers kunnen aangeven wat een centrum of toeristisch gebied aantrekkelijk maakt en welke stappen zij zelf ondernemen om klanten te trekken. Inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden in hun dorp en in de grotere centra. De gemeente gebruikt deze informatie om de retailvisie verder vorm te geven.

