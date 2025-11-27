Politiek op donderdag: overzicht van week 48

Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek.

50-plus

De partij 50Plus bekijkt of er voldoende belangstelling is om een lokale afdeling te starten op Goeree-Overflakkee. Dit doet de provinciale afdeling Zuid-Holland naar aanleiding van de recente uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. De partij richt zich vooral op mensen van 50 jaar en ouder. De partij wil deze groep beter vertegenwoordigen en zet zich in onder het motto: “geef ouderen een stem”. De partij nodigt inwoners uit, die 50Plus op het eiland sterker bestuurlijk vertegenwoordigd willen zien, om te reageren. Reacties worden gebruikt om te kijken of een lokale afdeling haalbaar is, daarna volgt overleg met de provinciale afdeling over de vervolgstappen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 50Plus-lid Maas Koese, via e-mail naar mkoese@hetnet.nl en telefonisch of via WhatsApp:06-2261227.

VVD

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VVD Goeree-Overflakkee is Aad de Kool (65) unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. De Kool woont in Achthuizen, werkt in de ouderenzorg, is ondernemer en actief in lokale initiatieven. Volgens de partij biedt hij ervaring, bestuurlijke kwaliteiten en betrokkenheid bij de gemeenschap. De VVD richt zich in de campagne op lokale betrokkenheid, economische kansen en een toekomstbestendig eiland.

D66

Raadslid Jeffrey Verlegh (27) is door D66-leden opnieuw verkozen tot lijsttrekker. Verlegh groeide op op Goeree-Overflakkee en werkt momenteel in de IT bij gemeente Breda. D66 keerde in 2022 terug in de gemeenteraad en heeft zich ingezet voor het behoud van het ziekenhuis in Dirksland, de aankoop van gronden voor betaalbare woningen en andere lokale thema’s. Voor de komende periode wil de partij een stabiele overheid en een toekomstbestendige economie realiseren, met aandacht voor onderwijs, woningbouw, havenontwikkeling en sociale thema’s zoals zondagsopenstelling en LHBT.

TOG (Trots op Goeree-Overflakkee)

Op 5 november 2025 heeft Trots op Goeree-Overflakkee unaniem Thomas Kom (37) uit Middelharnis gekozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsperiode. Kom is sinds vier jaar raadslid en betrokken bij diverse onderwerpen op het eiland. De partij richt zich bij de verkiezingen op een inhoudelijke koers dicht bij de inwoners. Het nieuwe partijprogramma, Samen laten we ons eiland bloeien, wordt medio januari 2026 gepresenteerd. Kom benadrukt dat het programma aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners.

GAAN

Op 21 november 2025, de Dag van de Ondernemer, bezocht de fractie van GAAN verschillende lokale bedrijven op Goeree-Overflakkee. De fractie, geleid door Ellen Nijssen, overhandigde een taartje aan de ondernemers als blijk van waardering voor hun inzet en bijdrage aan de gemeenschap. Het bezoek had als doel te laten zien dat de inzet van ondernemers wordt gezien en gewaardeerd. Volgens Nijssen vormen ondernemers het hart van de lokale economie en is erkenning belangrijk voor hun werk.

CDA

Het CDA Zuid-Holland pleit voor het gebruik van het zogenaamde Goereese model bij de plaatsing van windturbines. Dit model, ontwikkeld op Goeree-Overflakkee in samenwerking met bewoners en ondernemers, stelt strikte voorwaarden voor afstand tot woningen, variatie in turbinehoogte, stilstandsregelingen, compensatie voor omwonenden en lokaal eigenaarschap. Statenlid Tea Both-Verhoeven noemt het een voorbeeld van hoe de energietransitie kan worden uitgevoerd met draagvlak in de samenleving en met oog voor milieu en leefomgeving.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel