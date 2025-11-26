Jan Zwerus stopt met zijn politieke loopbaan

Vanaf maart 2026 stopt Jan Zwerus met zijn politieke werk op Goeree-Overflakkee. De 77-jarige Dirkslander beëindigt zijn eenmansfractie Groep Jan Zwerus en legt zijn functie als raadslid neer. Volgens hem kreeg hij in de gemeenteraad steeds minder voor elkaar en ervoer hij moeite met de manier waarop het politieke debat verloopt. Binnenkort reist hij naar Indonesië, waar hij in de jaren negentig werkte, en viert hij Kerst in Polen. Die reizen gebruikt hij naar eigen zeggen om afstand te nemen voordat hij definitief afscheid neemt van de lokale politiek

Door Ron Broekhart

Zwerus is geboren in Rotterdam op 21 maart 1948 en groeide op op Goeree-Overflakkee, waar zijn vader vier jaar predikant was in de Gereformeerde Gemeente Middelharnis. Hij werkte lange tijd internationaal in de mediawereld en woont nu in Dirksland. Politiek werd hij actief in 2015 bij de PVV in de provinciale staten van Zuid-Holland. In 2017 stapte hij uit de partij en richtte zijn eigen lokale partij op: Groep Jan Zwerus, die in 2018 voor het eerst meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Polarisatie

Zwerus geeft aan dat de huidige politieke sfeer voor hem een belangrijke reden is om te stoppen. “De polarisatie wordt hoe langer hoe erger, daar ben ik bang voor. Ik zie ook dat steeds meer bedrijven Nederland verlaten vanwege het klimaatgedoe. Door al die stikstofregels gaan bedrijven kapot,” zegt Zwerus, die zichzelf omschrijft als iemand met een zakelijke achtergrond.

In de raad voelde hij zich regelmatig alleen staan. “Als ik een motie indiende, stond eigenlijk alleen Ronald Weydema (VVD) weleens aan mijn kant. We zaten vaak op één lijn. Dat mag gezegd worden.” Aansluiten bij een andere partij ziet hij niet zitten; volgens hem ontbreekt het zowel lokaal als landelijk aan zakelijk denkvermogen en noemt asiel het grootste probleem: “Al die asielzoekers kosten bergen geld en ik ben fel tegen verspilling van belastinggeld.”

Redenen voor vertrek

Na zijn zakelijke carrière ging hij de politiek in, met als doel “een goed rechts geluid te laten horen”. In de loop der jaren ergert hij zich steeds meer aan wat er in de politiek gebeurt: “Dat heb ik altijd al gedaan, maar vroeger kon ik makkelijker relativeren. Nu ik ouder word, wordt dat steeds moeilijker. Ik kan mijn tijd beter gebruiken en denk erover meer te gaan reizen. Ik word op 21 maart 78, dus ik wil nog genieten.”

Zijn grootste bezwaar is dat burgers volgens hem onvoldoende worden gehoord. Hij wijst onder meer op het plan om woningen te bouwen op het Spuiplein in Middelharnis, zo’n anderhalf jaar geleden. Daarover zou gesproken zijn met bewoners en winkeliers volgens de gemeente, maar volgens Zwerus bleek geen enkele winkelier van het plan te weten. Bijna alle winkeliers waren tegen het plan en zagen meer in extra parkeerplaatsen op die locatie.

Waardering voor bestuur en collega’s

De politieke verhoudingen op het eiland waren de afgelopen periode onrustig. Er zijn nieuwe partijen ontstaan en enkele leden splitsten zich af van Groep Jan Zwerus om TOG op te richten. Ondanks zijn ergernissen ziet Zwerus ook positieve kanten. Over burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman zegt hij: “Ik vind Ada Grootenboer-Dubbelman een geweldige burgemeester. Ze doet het uitstekend en ziet er altijd verzorgd en representatief uit. Ze draait haar hand er niet voor om zich in Ooltgensplaat te laten zien als er trammelant is met vuurwerk. Ze is altijd positief.”

Na een raadsvergadering schoof domineeszoon Zwerus aan bij een etentje van het CDA. Daar liet hij doorschemeren dat hij binnenkort zou stoppen. Raadslid Natalie Mijnders zou daarop, volgens Zwerus, hebben gezegd dat ze dat jammer zou vinden en dat ze hem zou gaan missen omdat hij nog voor wat reuring zorgde.

Zwerus stond bekend om zijn directe stijl en zijn korte bijdragen, iets wat hij zelf toeschrijft aan zijn zakelijke achtergrond. Regelmatig hamerde hij erop dat raadsleden zich aan de drie minuten spreektijd moesten houden. De geboren Rotterdammer betwijfelt of hij ooit nog zal terugkeren in de politiek.

