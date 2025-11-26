Inbraken op twee locaties in Herkingen

In de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 november 2025 heeft een onbekende man ingebroken op twee locaties in Herkingen. Dat meldt een inwoner van het dorp op sociale media. De inbraken vonden plaats aan de Gorzenstraat rond 00:30 en aan de Groene Kruisweg tussen 04:30 en 05:00.

Op beelden van een beveiligingscamera is te zien dat een man een schuur binnengaat. De bewoner vraagt inwoners van het dorp om de beelden te delen in de hoop dat iemand de verdachte herkent. Mensen die iets verdachts hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0800-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

