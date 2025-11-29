Waterschap verhoogt lasten en investeert in waterveiligheid en onderhoud

Waterschap Hollandse Delta investeert in 2026 in totaal 130 miljoen euro om de regio veiliger, leefbaarder en toekomstbestendiger te maken. Dat staat in de Programmabegroting 2026, die op 26 november 2025 is vastgesteld door de Verenigde Vergadering. De investeringen zijn nodig om waterveiligheid, waterkwaliteit, voldoende water en het onderhoud van wegen te waarborgen. Door de hogere kosten stijgen de waterschapslasten volgend jaar met gemiddeld 8,8 procent.

De gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, hevige regen, bodemdaling en zeespiegelstijging, zorgen voor extra druk op het waterbeheer. Ook strengere eisen aan de waterkwaliteit vragen om langdurige maatregelen.

Onderhoud

Het waterschap trekt in 2026 ruim 80 miljoen euro uit voor grote vernieuwingen, onder meer aan rioolwaterzuiveringen op Goeree-Overflakkee en in Spijkenisse, en aan het slibverwerkingsbedrijf in Rotterdam-Sluisjesdijk. Deze projecten moeten de zuivering van afvalwater voor ruim 1,3 miljoen inwoners ook in de toekomst garanderen.

Daarnaast wordt gebaggerd om de waterkwaliteit te verbeteren, worden natuurmaatregelen uitgevoerd in het Oudeland van Strijen en gaat het werk door aan de onderwaterdijkversterking bij de Grevelingen. Ook het onderhoud van wegen en groen buiten de bebouwde kom vraagt blijvende aandacht.

Het waterschap kijkt niet alleen naar onderhoudsmaatregelen. Door toenemende internationale spanningen wil de organisatie ook beter bestand zijn tegen andere vormen van verstoring, zoals digitale of organisatorische risico’s. Daarbij werkt Hollandse Delta samen met andere waterschappen, gemeenten, provincies en veiligheidsregio’s.

Belasting

Door de hogere kosten en nieuwe landelijke regels voor de verdeling van de waterschapsbelasting veranderen de lasten voor inwoners, bedrijven, agrariërs en natuurorganisaties.

Een meerpersoonshuishouden met een eigen woning van 370.000 euro gaat gemiddeld 43 euro per jaar meer betalen. Een alleenstaande huurder betaalt ongeveer 5 euro extra. Voor natuurorganisaties met 1000 hectare terrein stijgt de belasting met 787 euro. Agrarische bedrijven met gebouwen van 520.000 euro en 60 hectare grond gaan juist 172 euro minder betalen. Een handelsbedrijf met gebouwen ter waarde van 2,7 miljoen euro betaalt volgend jaar 281 euro meer.

Lange termijn

De vergadering stelde ook de Meerjarenstrategie 2025–2050 vast. Deze strategie geeft richting aan keuzes voor de komende decennia om de regio veilig, schoon en leefbaar te houden. De prioriteiten moeten helpen om beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten. Het waterschap streeft naar een klimaatrobuuste delta in 2050, waarin wonen, werken, natuur en water in balans zijn.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel