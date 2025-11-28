Gemeente plant gedenkbomen voor honderdjarigen in Vliedpark

Op woensdag 26 november 2025 plantte de gemeente Goeree-Overflakkee in het Vliedpark in Middelharnis/Sommelsdijk gedenkbomen voor zes inwoners die 100 jaar zijn. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman hield een toespraak, waarna de walnootbomen één voor één een plek kregen aan de rand van het park. Drie van de honderdjarigen hielpen zelf mee bij het planten. Bij één van de bomen, voor een onlangs overleden honderdjarige, was de familie aanwezig.

Al enkele jaren geeft de gemeente iedere eeuweling een eigen gedenkboom. Bij elke boom staat een bordje met naam en geboortedatum. Het Vliedpark is zo uitgegroeid tot een plek waar familie en bekenden kunnen stilstaan bij hun dierbaren. De bomen vormen niet alleen een eerbetoon aan het verleden, maar ook een verbinding tussen generaties en een tastbare herinnering voor toekomstige inwoners.

