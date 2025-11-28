 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Gemeente plant gedenkbomen voor honderdjarigen in Vliedpark

Foto

Op woensdag 26 november 2025 plantte de gemeente Goeree-Overflakkee in het Vliedpark in Middelharnis/Sommelsdijk gedenkbomen voor zes inwoners die 100 jaar zijn. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman hield een toespraak, waarna de walnootbomen één voor één een plek kregen aan de rand van het park. Drie van de honderdjarigen hielpen zelf mee bij het planten. Bij één van de bomen, voor een onlangs overleden honderdjarige, was de familie aanwezig.

Al enkele jaren geeft de gemeente iedere eeuweling een eigen gedenkboom. Bij elke boom staat een bordje met naam en geboortedatum. Het Vliedpark is zo uitgegroeid tot een plek waar familie en bekenden kunnen stilstaan bij hun dierbaren. De bomen vormen niet alleen een eerbetoon aan het verleden, maar ook een verbinding tussen generaties en een tastbare herinnering voor toekomstige inwoners.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Vrijdag 28 november 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Flakkeese Rabbijnenbijbel voorgoed terug op het eiland
Foto
Gemeente vraagt inwoners en ondernemers mee te denken over winkelgebieden
Foto
Politiek op donderdag: overzicht van week 48
Foto
Boy van der Heijden brengt ode aan Goeree-Overflakkee
Foto
A29 en Haringvlietbrug dicht na kettingbotsing
Foto
Goeree-Overflakkee in tv-programma van EO
Foto
Inbraken op twee locaties in Herkingen
Foto
Jan Zwerus stopt met zijn politieke loopbaan
Foto
Ondernemersportaal gelanceerd tijdens bedrijfsbezoeken op het eiland
Foto
Auto belandt in sloot na uitwijkmanoeuvre