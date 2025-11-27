A29 en Haringvlietbrug dicht na kettingbotsing

Het knooppunt Hellegatsplein (A29) tussen de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Noord-Brabant is donderdagochtend 27 november 2025 lang afgesloten geweest vanwege een ongeluk met meerdere voertuigen. De politie heeft onderzoek gedaan naar de botsing tussen zes auto's. De weg is inmiddels weer in beide richtingen open.

Rond 06:30 uur gebeurde het ongeluk op de Haringvlietbrug, tussen de Hoeksche Waard en knooppunt Hellegatsplein, in de richting van Rotterdam. Zeker zes voertuigen waren bij de kettingbotsing betrokken. Een busje belandde daarbij op z'n kant. De bestuurder raakte lichtgewond. De rijbaan richting het noorden ging dicht.

Hulpdiensten op andere rijbaan

Hulpdiensten stonden op de andere rijbaan, naar het zuiden. Die weg was tijdelijk helemaal dicht om de hulpdiensten de ruimte te geven. Het verkeer daarachter, werd af en toe langs het ongeluk geleid. Deze weg is nu weer helemaal open.

